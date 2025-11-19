Осъдиха норвежки национал за сексуални клипове с момчета

Скандал разтърси норвежкия футбол! Националът Андреас Шелдеруп получи двуседмична условна присъда, след като датски съд го обяви за виновен по обвинение в споделяне на сексуален клип с непълнолетни момчета.

21-годишният нападател на португалския Бенфика призна вината си. Пред съда в Копенхаген бившата звезда на Нордшеланд заяви, че получил 27-секундно видео в приложението Snapchat и го препратил в групов чат с четирима свои приятели.

Шелдеруп каза, че още в първите секунди разбрал, че момчетата в клипа нямат навършени 18 години. "Бързо осъзнах, че съм извършил нещо незаконно и изтрих видеото.", обясни норвежкият национал.

Снимка: Getty Images

Глупава грешка

Без да навлиза в детайли, Шелдеруп уведоми последователите си в социалните мрежи още преди седмица, когато написа, че иска да бъде откровен с всички относно глупава грешка и е готов да поеме последствията от нея. Той напомни да не се гледат и разпространяват клипове с обидно съдържание.

"Престъплението, за което ще бъда осъден, не кореспондира с мен като личност и това какви убеждения отстоявам.", допълни той.

Футболистът обаче няма да лежи в затвора, освен ако не извърши друго престъпление в следващите 12 месеца.

Шелдеруп остана неизползвана резерва при разгрома с 4:1, който Норвегия нанесе на Италия насред Милано, за да се класира безапелационно за Мондиал 2026.

Снимка: Getty Images

