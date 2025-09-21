bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
От баща на дъщеря: Ема Модрич рита по-добре от много футболни синове (ВИДЕО)

Тя ли ще наследи носителя на &quot;Златната топка&quot; на терена?

Често децата на известни родители са тези, които носят най-голямата тежест. Очакванията и сравненията са неизбежни. Особено във футбола. 

Но една млада дама няма от какво да се притеснява! 

Ема Модрич - второто дете на хърватския ас Лука Модрич, събра всички погледи към себе си. 

Игра с топката

12-годишната наследница на носителя на "Златната топка" за 2018 г. излезе на терена след победата на Хърватия над Черна гора на 9 септември. 

Цялото семейство на Лука бе в Загреб тогава, тъй като той ставаше на 40. 

И докато феновете се изнизваха от трибуните доволни след победата с 4:0, Модрич реши да... поиграе футбол с Ема. А тя показа страхотен контрол върху топката, който не остана незабелязан в социалните мрежи. 

В импровизираните разигравания се включва и сестричката на Ема - София.

Четирима наследници

Лука Модрич и съпругата му Ваня имат 3 деца. Най-големият е Ивано (на 15), следват Ема (на 12) и София (на 8). 

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Luka Modric (@lukamodric10)

Семейството е изключително сплотено и винаги подкрепя футболиста - в Мадрид, докато игра за Реал, и сега в Милано, където носи фланелката на Милан. 

Тагове:

милан Хърватия лука модрич дъщеря Ема Модрич

