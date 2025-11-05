От друга галактика: 100 000 места, €2 милиарда и 92 000 служители (СНИМКИ)

Манчестър Юнайтед и сега разполага с най-големия стадион сред отборите във Висшата лига. "Олд Трафорд" побира почти 75 000 зрители, но въпреки това "червените дяволи" искат да преминат на следващото ниво и да изградят ултрамодерно съоръжение.

Клубът потвърди намеренията си за проекта. А публикуваните изображения са наистина зашеметяващи.

1,8 милиона зрители

Новият стадион ще бъде за 100 000 зрители, а цената му се очаква да надхвърли 2 милиарда евро.

Но ползите за местната общност също не са за пренебрегване. Смята се, че проектът ще генерира около 92 000 работни места и колосални годишни приходи.

Потенциалните зрители на годишна база възлизат на 1,8 милиона. На новата арена сезонните билети ще струват между 570 и 4830 паунда.

Четири мача без загуба

След потискащото начало на сезона, Манчестър Юнайтед записа положителна серия с три победи и едно равенство. Тимът вече е на осмо място във Висшата лига със 17 точки след десет кръга.

В следващия кръг "червените дяволи" ще пътуват до Лондон за тежък мач срещу Тотнъм.