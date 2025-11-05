bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

От друга галактика: 100 000 места, €2 милиарда и 92 000 служители (СНИМКИ)

Новият стадион на &quot;Манчестър Юнайтед&quot; ще носи колосални приходи

От друга галактика: 100 000 места, €2 милиарда и 92 000 служители (СНИМКИ)

Манчестър Юнайтед и сега разполага с най-големия стадион сред отборите във Висшата лига. "Олд Трафорд" побира почти 75 000 зрители, но въпреки това "червените дяволи" искат да преминат на следващото ниво и да изградят ултрамодерно съоръжение.

Клубът потвърди намеренията си за проекта. А публикуваните изображения са наистина зашеметяващи.

1,8 милиона зрители

Новият стадион ще бъде за 100 000 зрители, а цената му се очаква да надхвърли 2 милиарда евро.

Но ползите за местната общност също не са за пренебрегване. Смята се, че проектът ще генерира около 92 000 работни места и колосални годишни приходи.

Потенциалните зрители на годишна база възлизат на 1,8 милиона. На новата арена сезонните билети ще струват между 570 и 4830 паунда.

Четири мача без загуба

След потискащото начало на сезона, Манчестър Юнайтед записа положителна серия с три победи и едно равенство. Тимът вече е на осмо място във Висшата лига със 17 точки след десет кръга.

В следващия кръг "червените дяволи" ще пътуват до Лондон за тежък мач срещу Тотнъм.

Тагове:

билети манчестър юнайтед стадион олд трафорд проект капацитет зрители

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Шампион стана монах и... преби бившата си

Шампион стана монах и... преби бившата си
Моци: Ще станем шампиони – дори по трудния начин

Моци: Ще станем шампиони – дори по трудния начин
10% шанс за живот: Баскетболна звезда се събуди след кома

10% шанс за живот: Баскетболна звезда се събуди след кома
Внезапно си отиде заместник-министър на спорта

Внезапно си отиде заместник-министър на спорта
Войната за върха! Левски и Лудогорец за Суперкупата на 3 февруари

Войната за върха! Левски и Лудогорец за Суперкупата на 3 февруари

Последни новини

„Няма място за глупости!“ Боримиров с ясно послание преди сблъсъка с ЦСКА!

„Няма място за глупости!“ Боримиров с ясно послание преди сблъсъка с ЦСКА!
10% шанс за живот: Баскетболна звезда се събуди след кома

10% шанс за живот: Баскетболна звезда се събуди след кома
Войната за върха! Левски и Лудогорец за Суперкупата на 3 февруари

Войната за върха! Левски и Лудогорец за Суперкупата на 3 февруари
Шампион стана монах и... преби бившата си

Шампион стана монах и... преби бившата си
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV