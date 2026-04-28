Перачката, която стана клубна икона (ВИДЕО)

Феновете на нидерландския Гоу Ахед Ийгълс напомниха, че футболът е повече от игра. Преди шампионатното домакинство на Аз Алкмаар от 31-ия кръг те се сбогуваха по незабравим начин с... перачката Карла Вити, която се пенсионира след 27 години вярна служба.

Привържениците издигнаха специален транспарант с нейния лик и надпис "Карла е клубна икона. Благодарим ти за всичко". До него бяха разпънати екипите на отбора от 1999 г. насам.

Карла се просълзи, докато целият стадион я аплодираше. Видеото разчувства и запалянковците в социалните мрежи, напомняйки, че футболът е повече от точки, победи и трофеи. И има моменти, в които да се отдаде дължимото на хората, които се грижат за малките детайли, поддържащи клуба жив.

Carla, a laundry worker for 27 years at Go Ahead Eagles, was honored with a tifo and a pre-match presentation ahead of her retirement at the end of the season



Sometimes football really is specialpic.twitter.com/gbaUyWCAnp — Ultras Clips (@ultras_clips) April 24, 2026

Човечност и подкрепа

Феновете на Гоу Ахед Ийгълс не за първи път попадат в заглавията заради човечна постъпка.

През 2016 г., при успеха с 4:1 над НАК Бреда във Втора дивизия, публиката почете паметта на майката на вратаря на гостите Йеле тен Рувелар.

Тя си отиде от този свят на 61-годишна възраст и всички на ст. Аделарсхорст поднесоха своите съболезнования на стража с бурни аплодисменти в 61'.