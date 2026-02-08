bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Пет клуба, които могат да приберат Роналдо това лято

Ще продължи ли да стачкува?

Пет клуба, които могат да приберат Роналдо това лято
БГНЕС

Кристиано Роналдо може да напусне Саудитска Арабия след скандала с Ал Насър. Легендата изрази недоволство от трансферната стратегия на клуба, особено в сравнение с конкуренти като Ал Итихад, Ал Хилал и Ал Ахли.

Гневът на 41-годишния нападател достигна връх по време на януарския прозорец, когато Ал Насър не привлече големи европейски звезди, а Карим Бензема премина в Ал Хилал.

Снимка: Reuters

В резултат петкратният носител на "Златната топка" пропусна два мача, а клубът е готов да го пусне срещу клауза за 43 млн. паунда.

Колко струва да имате Кристиано Роналдо в отбора си?

Възможните дестинации, според thesun.co.uk:

Спортинг Лисабон – романтичен завършек в клуба, където започна кариерата си. Проблем: астрономическата му заплата.

Вероятност: 6/10

Комо – под ръководството на Сеск Фабрегас, собственост на индонезийски милиардери.

Вероятност: 4/10

Интер Маями – шанс да се събере с бившия си съперник Лионел Меси и да приключи кариерата в MLS.

Вероятност: 5/10

Ал Хилал – оставане в Саудитска Арабия с нов клуб, близо до семейството и бившите съотборници.

Вероятност: 6/10

Снимка: Reuters

Манчестър Юнайтед – завръщане в „Олд Трафорд“ под ръководството на Майкъл Карик, с шанс да играе в Шампионската лига.

Вероятност: 2/10

Роналдо се оказва в ситуация, която може да промени финала на легендарната му кариера, а това лято ще бъде ключово за следващата му стъпка.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Отвъд футбола: Кристиано Роналдо и добрините, които извърши
Тагове:

кристиано роналдо стачка манчестър юнайтед световно първенство саудитска арабия бъдеще трансфери

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Големият олимпийски ден за България (ПРОГРАМА)

Големият олимпийски ден за България (ПРОГРАМА)

Кирил Домусчиев с мощна атака срещу БФС и Гонзо!

Кирил Домусчиев с мощна атака срещу БФС и Гонзо!

Драматичен обрат за Лудогорец в София

Драматичен обрат за Лудогорец в София
Линдзи Вон: 13 контузии по-късно – отказване няма! (ВИДЕО)

Линдзи Вон: 13 контузии по-късно – отказване няма! (ВИДЕО)
Николов и Гибона не се предават: обрат от 15:22 срещу лидера в Русия!

Николов и Гибона не се предават: обрат от 15:22 срещу лидера в Русия!

Последни новини

„Харесва нощните партита, винаги закъснява, постоянно е на телефона“

„Харесва нощните партита, винаги закъснява, постоянно е на телефона“

Големият олимпийски ден за България (ПРОГРАМА)

Големият олимпийски ден за България (ПРОГРАМА)

Златното момче на 60!

Златното момче на 60!
Шедьовърът на Лолобриджида: злато и олимпийски рекорд!

Шедьовърът на Лолобриджида: злато и олимпийски рекорд!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV