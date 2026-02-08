Пет клуба, които могат да приберат Роналдо това лято

Кристиано Роналдо може да напусне Саудитска Арабия след скандала с Ал Насър. Легендата изрази недоволство от трансферната стратегия на клуба, особено в сравнение с конкуренти като Ал Итихад, Ал Хилал и Ал Ахли.

Гневът на 41-годишния нападател достигна връх по време на януарския прозорец, когато Ал Насър не привлече големи европейски звезди, а Карим Бензема премина в Ал Хилал.

Снимка: Reuters

В резултат петкратният носител на "Златната топка" пропусна два мача, а клубът е готов да го пусне срещу клауза за 43 млн. паунда.

Възможните дестинации, според thesun.co.uk:

Спортинг Лисабон – романтичен завършек в клуба, където започна кариерата си. Проблем: астрономическата му заплата.

Вероятност: 6/10

Комо – под ръководството на Сеск Фабрегас, собственост на индонезийски милиардери.

Вероятност: 4/10

Интер Маями – шанс да се събере с бившия си съперник Лионел Меси и да приключи кариерата в MLS.

Вероятност: 5/10

Ал Хилал – оставане в Саудитска Арабия с нов клуб, близо до семейството и бившите съотборници.

Вероятност: 6/10

Снимка: Reuters

Манчестър Юнайтед – завръщане в „Олд Трафорд“ под ръководството на Майкъл Карик, с шанс да играе в Шампионската лига.

Вероятност: 2/10

Роналдо се оказва в ситуация, която може да промени финала на легендарната му кариера, а това лято ще бъде ключово за следващата му стъпка.

