Победа извън терена: момчето, което загуби майка си (ВИДЕО)
Дарио Сърна и Шахтьор посрещнаха 10-годишния Роман
Футбол Световен футбол

Победа извън терена: момчето, което загуби майка си (ВИДЕО)

Дарио Сърна и Шахтьор посрещнаха 10-годишния Роман

Миналия уикенд Шахтьор претърпя тежко поражение в първенството срещу отбора на Черкаси ЛНЗ, губейки с 1:4 на „Арена Лвов“.

Но истинската история не е за футбол.
Понякога истинските победи не се случват на терена. Понякога те се раждат в тишината — когато един човек протяга ръка към друг и му дава надежда.

Легендарният капитан на Хърватия Дарио Сърна, днес спортен директор на Шахтьор, заедно с целия отбор на украинския гранд, посрещнаха топло 10-годишния Роман Олексив. Те поговориха с него, подариха му фланелка и направиха снимки за спомен. За кратък миг момчето се почувства у дома.

А зад тази усмивка стои страшна житейска история.

Преди три години, при жестока ракетна атака срещу град Виница в централна Украйна, Роман загуби майка си. По чудо оцеля, но получи 45% изгаряния по тялото, множество фрактури и рани от осколки.

Оттогава е преживял 36 операции — борба, която би сломила мнозина възрастни.

На стадиона в Лвов не всичко беше голове и точки. Сред глъчката и прожекторите стоеше едно 10-годишно момче, преживяло повече болка, отколкото повечето хора за цял живот.

С белези, които никога няма да изчезнат напълно. Но в очите му — светлина, в усмивката му — смелост, в сърцето му — живот...

 

Димитров: Капитанската лента е "ябълката на раздора", вратите са отворени за всеки
Барса и Милан ще домакинстват извън Европа
Гришо покори Париж, но не с Ейса, а с Винъс (СНИМКИ)
Христо Стоичков ще ви разтопи: Моят прекрасен ангел днес е още по-красив!
Шефът на съдиите: Изтеклият запис? Не ме притеснява (ВИДЕО)

Футболът пише странни истории: баща и син бяха уволнени в един и същи ден!
Барса и Милан ще домакинстват извън Европа
Димитров: Капитанската лента е "ябълката на раздора", вратите са отворени за всеки
ЦСКА каза ще има ли обединение
