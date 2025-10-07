Победа извън терена: момчето, което загуби майка си (ВИДЕО)

Миналия уикенд Шахтьор претърпя тежко поражение в първенството срещу отбора на Черкаси ЛНЗ, губейки с 1:4 на „Арена Лвов“.

Но истинската история не е за футбол.

Понякога истинските победи не се случват на терена. Понякога те се раждат в тишината — когато един човек протяга ръка към друг и му дава надежда.

Легендарният капитан на Хърватия Дарио Сърна, днес спортен директор на Шахтьор, заедно с целия отбор на украинския гранд, посрещнаха топло 10-годишния Роман Олексив. Те поговориха с него, подариха му фланелка и направиха снимки за спомен. За кратък миг момчето се почувства у дома.

The first football match for 10-year-old Roman Oleksiv



The team gave the boy a warm welcome, as many of them recognised him. Roman happily talked with the players, got autographs and shared his impressions.#Ukraine #Shakhtar



pic.twitter.com/RgbEVcxN2t — FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) October 6, 2025

А зад тази усмивка стои страшна житейска история.

Преди три години, при жестока ракетна атака срещу град Виница в централна Украйна, Роман загуби майка си. По чудо оцеля, но получи 45% изгаряния по тялото, множество фрактури и рани от осколки.

Оттогава е преживял 36 операции — борба, която би сломила мнозина възрастни.

На стадиона в Лвов не всичко беше голове и точки. Сред глъчката и прожекторите стоеше едно 10-годишно момче, преживяло повече болка, отколкото повечето хора за цял живот.

С белези, които никога няма да изчезнат напълно. Но в очите му — светлина, в усмивката му — смелост, в сърцето му — живот...