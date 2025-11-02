bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Пол Скоулс разкри най-тежкия си кошмар: Синът му не може да говори!

Ейдън има тежка форма на аутизъм

Пол Скоулс разкри най-тежкия си кошмар: Синът му не може да говори!

Легендарният халф на Манчестър Юнайтед Пол Скоулс, отвори сърцето си за сина си Ейдън, който живее с тежка форма на аутизъм.  Историята му е не е за трудностите, а за любов, безусловно посвещение и ежедневни малки победи, които само родителите като него разпознават.

Спрях да коментирам мачовете. Взех това решение заради Ейдън. Всичко, което правя, е съобразено с него. Рутината му е всичко за него и аз избрах да бъда част от това, дори ако това означаваше да оставя зад себе си кариерата си и да пътувам между Манчестър и Лондон“, каза Скоулс в Stick to Football.

Сълзите не спират

В студиото, заобиколен от бившите си съотборници Гари Невил, Рой Кийн, Ян Райт и Джил Скот, той не скри сълзите си, връщайки се към всеки един момент на радост и тревога, който е преживял с Ейдън.

Всеки ден е ритуал. В четвъртък, отиваме да плуваме. Той обожава водата. После ядем пица по пътя към вкъщи. В неделя го водя до сладкарницата, където си избира шоколадова торта. Не знае колко е часът, но знае какво следва. Тези малки моменти са всичко. Ще навърши 21 през декември, и всеки ден с него е ценен.“

"Не знае колко е часът и кой ден сме днес"

Скоулс споделя в социалните мрежи малки части от живота им, защото иска хората да видят истината не само борбата, но и радостта. Той не може да говори, но разбира повече, отколкото хората си мислят. Издава звуци, и само тези, които са близо до него, разбират какво иска да каже.“

От Свищов до небето – с шал на Юнайтед

Как се казва болестта?“ попита Ян Райт. Аутизъм. Тежка форма. Не е като други деца, които могат да водят нормален живот. Всеки ден е предизвикателство, но също така и момент на чудо“, каза Скоулс и след това мълчи, сякаш търсеше думите, които никога не са достатъчни...

Хората се свързват с мен и отварят сърцата си. Получих съобщения от родители, които преживяват същото. Това ме насърчава да продължа да говоря да покажа, че не са сами.“

"Ходех на тренировки с драскотини"

Той публикува само положителните моменти моменти, когато Ейдън се смее, когато открива нещо ново. Не публикувам, когато се ядоса или удря това би било несправедливо. Когато беше малък, идвах на тренировки и мачове с драскотини, но не казвах на никого. Това е неговият начин да покаже разочарованието си.“

Футболът ли беше спасението ти?“, пита го Дуайт Йорк. Не. Никога не можеш да избягаш. В ранните години беше ужасно. Диагнозата дойде, когато Ейдън беше на две и половина. Светът ти се променя изведнъж. Всяка малка победа става огромна. Всяка усмивка безценна.

От самото начало знаехме, че няма да проговори. Някои деца говорят по-късно, но не и той. Дори сега мисля само за едно какво ще стане, когато ме няма?“

Не гледай твърде далеч, действай ден за ден“, каза Рой Кийн. Знам... понякога просто казваш Мамка му...“, но после гледаш как се усмихва и всичко си заслужава.

Обича храната – едно от малкото му удоволствия

Има и радостни моменти. Лежи на батута часове наред, чеше си корема и се смее тихо. Обича храната едно от малкото му удоволствия.“

Скоулс разказва за работната си седмица подкаст, ангажименти в клуба Салфорд, който притежава с бивши съотборници, но всичко е съобразено с Ейдън. Години наред правех това, което ми е удобно. Сега каквото е удобно за Ейдън“, казва той.

„Да остана жив един ден повече от него...“

След интервюто го заливат хиляди съобщения за подкрепа и съчувствие. Родители, преминаващи през същото, споделят своите истории и намират утеха. Искам да благодаря на всички за съобщенията. Един родител ми каза: Моята работа е да остана жив един ден по-дълго от детето си...“

Тагове:

надежда любов манчестър юнайтед болен пол скоулс син аутизъм грижи подкаст Ейдън салфорд

