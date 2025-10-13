bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
От Свищов до небето – с шал на Юнайтед

Внезапно почина Манчестър Левиджов Юнайтед

Днес небето над Свищов стана по-червено. Отлетя си Манчестър Левиджов Юнайтед – човек, който превърна любовта си към футбола в съдба, а мечтата си – в име.

Той е починал внезапно днес по обяд. Отишъл на гости на свой приятел в града, но внезапно му прилошало, паднал и издъхнал на място. Най-вероятно е получил инфаркт. Тялото му е откарано за аутопсия в местната болница, която ще установи причината за смъртта.

Марин Левиджов, или просто Манчестър, както всички го знаеха, беше повече от фен. Той беше символ на безкрайна вярност, на онази чиста, детска обич към отбора, която не се измерва с победи и трофеи, а с биещо сърце и неподправена страст.

След онзи незабравим финал през 1999 година, когато Юнайтед покори Европа, Марин направи нещо, което малцина биха дръзнали – официално стана Манчестър Юнайтед.

Избраха Димитър Бербатов за скок в бъдещето

Животът не беше мил с него, но той никога не предаде своя клуб, своята любов. „Проклел съм ги от дъното на душата си, когато взеха клуба“, казваше с болка за собствениците, но в същото време не спираше да вярва, че някъде, там горе, Юнайтед пак ще възкръсне.

Днес вярваме, че Марин вече е на трибуните на небето — с шал около врата, с онази усмивка и пламък в очите, гледайки своите червени дяволи от най-високото място.

Фенът, чиято глава зависи от Манчестър Юнайтед... буквално (ВИДЕО)
