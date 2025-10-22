Ане умее да се възползва от популярността на дядо си

Правнучката на Ференц Пушкаш - малко футбол, но много сексапил (ГАЛЕРИЯ)

Без съмнение Ференц Пушкаш е една от легендите на световния футбол! Унгарецът, който игра за Хонвед и Реал Мадрид, имаше статут на суперзвезда в средата на ХХ век!

Със своите 84 гола в 85 мача за унгарския национален тим, с който печели сребърен медал от световното през 1954 г., той е национален герой. За Реал Мадрид пък е една от емблемите, като е пряко замесен в три от титлите от Купата на европейските шампиони и в пет от триумфите в Испания.

Но Пушкаш е оставил на този свят не само футбол! В момента, в ерата на социалните мрежи, доста популярност с това име трупа... правнучка му Ане.

Последователите

Изкусителната блондинка носи името Ане де Хуан Дамборена. Тя е на 27 години, родена е в Испания. През 2022 г. красавицата и майка ѝ Река придобиха и унгарско гражданство.

Блондинката е инфлуенсър и работи с няколко компании за фитнес, хранителни добавки и дрехи.

Една от тях е за бански костюми.

Тя обича да пътува и да ходи на футболни мачове, като по този начин почита дядо си и очаквано е фенка на Реал Мадрид.

В "Инстаграм" Ане има почти 28 000 последователи.

Семейството

През 1956 г. целият отбор на Хонвед решава да остане в Испания, вместо да се завърне в Унгария, където опитът за революция срещу комунистическото правителство е жестоко потушен.

Пушкаш първоначално играе няколко мача за Еспаньол, а след това се присъединява към Реал Мадрид. Взима и испанско гражданство, като има 4 мача за "Ла фурия роха".

Към него скоро се присъединяват съпругата му Ержебет и дъщеря му Анико, родена само 4 години по-рано.

