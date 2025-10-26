bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Президентът на Барселона обвини Реал М в съдийски натиск

Възможно ли е?

Президентът на Барселона обвини Реал М в съдийски натиск
Reuters

Президентът на Барселона - Жоан Лапорта обвини клубната телевизия на Реал Мадрид в опит за натиск върху съдиите преди Ел Класико. Голямото дерби от 10-тия кръг на Ла Лига е днес, от 17:15 ч.

Има ли натиск?

"Нека се подготвим за страхотен мач, в който сме убедени, че отборът ще ни достави голяма радост. Атмосферата около съдийството беше създадена от нашите противници, които са извън терена.

Това, което прави тяхната телевизия, влияе на съдиите това е печеливша стратегия, която не би трябвало да съществува. Те не могат да казват, че съдиите им причиняват вреда или че фаворизират Барса. Ние не се опитваме да се правим на жертвата и ще се опитаме да спечелим отново на Бернабеу", коментира Лапорта пред медиите в Испания.

Ламин Ямал преди Ел Класико: Страх? Оставих го в парка (ВИДЕО)

В момента Реал Мадрид е лидер в Ла Лига с 24 точки, с 2 повече от Барселона. Каталунците са с четири поредни победи в Ел Класико.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

Тагове:

футбол барселона реал мадрид телевизия медии жоан лапорта ел класико съдийски натиск

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Гришо: Копнеех да се завърна на корта

Гришо: Копнеех да се завърна на корта

Шампион по бокс загуби битката с рака

Шампион по бокс загуби битката с рака
Александър Василев остана последен на Мастърса в Китай

Александър Василев остана последен на Мастърса в Китай
Ламин Ямал преди Ел Класико: Страх? Оставих го в парка (ВИДЕО)

Ламин Ямал преди Ел Класико: Страх? Оставих го в парка (ВИДЕО)

Последни новини

Шампион по бокс загуби битката с рака

Шампион по бокс загуби битката с рака
Александър Василев остана последен на Мастърса в Китай

Александър Василев остана последен на Мастърса в Китай
Гришо: Копнеех да се завърна на корта

Гришо: Копнеех да се завърна на корта

България има европейски шампион по бокс при учениците

България има европейски шампион по бокс при учениците
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV