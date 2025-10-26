Президентът на Барселона - Жоан Лапорта обвини клубната телевизия на Реал Мадрид в опит за натиск върху съдиите преди Ел Класико. Голямото дерби от 10-тия кръг на Ла Лига е днес, от 17:15 ч.

Има ли натиск?

"Нека се подготвим за страхотен мач, в който сме убедени, че отборът ще ни достави голяма радост. Атмосферата около съдийството беше създадена от нашите противници, които са извън терена.

Това, което прави тяхната телевизия, влияе на съдиите – това е печеливша стратегия, която не би трябвало да съществува. Те не могат да казват, че съдиите им причиняват вреда или че фаворизират Барса. Ние не се опитваме да се правим на жертвата и ще се опитаме да спечелим отново на Бернабеу", коментира Лапорта пред медиите в Испания.

В момента Реал Мадрид е лидер в Ла Лига с 24 точки, с 2 повече от Барселона. Каталунците са с четири поредни победи в Ел Класико.

