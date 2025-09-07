Журналистът Пиърс Морган се възхити за пореден път от Кристиано Роналдо. Нападателят на националния отбор на Португалия отбеляза два гола срещу Армения (5:0) в квалификациите за световното първенство през 2026 г. „Три неща са неизбежни в живота: смъртта, данъците и головете на Роналдо. 40 години – и той продължава да вкарва и да чупи рекорди. Невероятно“, написа журналистът.

Два гола отбеляза и Жоао Феликс, разписа се и Жоао Кансело.

40-годишният Кристиано пък вече има 140 гола за страната си. Той вече има 38 попадения в световни квалификации, изпреварвайки Лионел Меси (36), който отбеляза два гола за Аржентина при победата с 3:0 над Венецуела в петък.

CR7 е вторият най-резултатен в историята на квалификациите за Световни първенства, само с един гол зад Карлос Руис от Гватемала (39). Четвърти в списъка е Али Даи от Иран (35), а пети е Роберт Левандовски от Полша (31).

Следващият мач на "мореплавателите" в група "F" е във вторник - гостуване на Унгария.

