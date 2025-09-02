Разплака се в студиото и призна: 7 дни седях на дивана, исках да се самоубия

Пол Мърсън, бивш английски футболист, който записа над 320 участия за Арсенал и 21 участия за националния отбор, загуби всички пари, които спечели по време на кариерата си заради хазарт. Наскоро той говори пред английските медии по въпроса и каза, че не може да повярва, че е загубил 7 милиона паунда заради зависимостта си. Въпреки че е спрял алкохола, хазартът изисква „постоянна борба всеки ден“.

"Аз съм болен"

"Тъжно е това, което се случи, но бях болен и това е нещо, с което се примирих. Още се опитвам да се оправя. Не съм лош човек, който прави грешки всеки ден."

Мърсън се разплака, докато водещият четеше откъс от книгата „Hooked“ в студиото. Той каза, че хазартът му е струвал първоначалната вноска, която е спестил, за да купи на семейството си нова къща.

„Мислех си, че искам да се самоубия. Как бих могъл да направя това? Как бих могъл да проиграя спестяванията си? През следващите седем дни просто седях на дивана, гледах децата си и мислех как съм ги разочаровал“, каза звездата.

Пристрастяването, казва той, му е коствало „къщата, колите, браковете, всичките му активи и самоуважението му“.

"Трябва да съм сред възстановяващи се зависими - алкохолици, комарджии и наркомани. Те са хора, които ме разбират. Никой там никога не поклаща глава, мислейки си: „О, Боже мой, какво си направил?“ или „Загубил си всичко“. Важно е да си с правилните хора“, каза бившият футболист, който започва да залага на 16-годишна възраст.

Как бих могъл да проиграя спестяванията си?

"Загубих много пари, не ме разбирайте погрешно, загубих невероятна сума пари, но загубих и време. Никога няма да си върна времето. Мога да печеля пари, но не мога да си върна времето и да ходя да гледам децата в училищните пиеси, а не да седя по кръчми и хазартни пунктове.

Вече е оставил финансовите грижи на съпругата си, която е блокирала телефона му, за да не може да залага онлайн. Сега той живее в апартамент под наем с третата си съпруга и три от общо осемте си деца.

„Жена ми все още не ми вярва заради това, което направих с вноската за къщата. Сега получавам джобни. На 54 години съм, но това е всичко, от което се нуждая. Не мога да нося пари със себе си“, каза Мърсън, който смята, че възстановяването му е положителен пример, особено за децата му.

