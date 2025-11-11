Роналдо разкри дали следващият мондиал ще му е последен (ВИДЕО)

Кристиано Роналдо обяви, че следващото световно първенство ще бъде последното му!

"Тогава ще съм на 41 години и мисля, че това е моментът за мен", заяви пред CNN петкратният носител на "Златната топка".

Португалската суперзвезда говори и за край на славната си кариера: "Наслаждавам се на момента, но под скоро, имам предвид много скоро, защото дадох всичко на футбола".

Снимка: Reuters

"Играя от 25 години, постигнах всичко. Поставих много рекорди с клубни отбори, както и с националния. Гордея се, така че нека сега се радвам на момента и да го изживея", коментира Роналдо, който има 143 гола за Португалия и е единственият с попадения на 5 мондиала.

Световното първенство, с разширен формат от 48 тима - най-мащабното в историята, започва на 11 юни 2026 г. Домакини ще бъдат САЩ, Канада и Мексико.

Жребият за мондиала ще бъде изтеглен на 5 декември в Кенеди Сентър, Вашингтон (САЩ).

Снимка: Reuters

Кристиано-младши по стъпките на легендата

През тази година Роналдо стана първият милиардер сред футболистите, след като преподписа със саудитския гранд Ал Насър.

Роналдо се надява синът му - Кристиано-младши, който блести за Португалия при под 16-годишните, да стане дори по-добър от него.

"Хората не искаме никой да е по-добър. Аз обаче се надявам децата ми да са по-успешни. Няма да завиждам, повярвайте ми. Искам само той да е щастлив и да усеща напрежение от това, че е мой син. Като негов баща, винаги ще бъда до него, за да му помогна да бъде такъв, какъвто иска.", сподели Кристиано.

Снимка: Daily Mail

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK