Самолетите не чакат дори Ламин Ямал (ВИДЕО)

Испания отвя Турция с 6:0 и нанесе една от най-тежките загуби на турския национален отбор в историята им. Въпреки, че не отбеляза попадение, 18-годишната суперзвезда на „Ла Фурия Роха“ - Ламин Ямал отново попадна в заглавията. След мача тийнейджърът загуби своя паспорт и според местни издания е пропуснал полета обратно към Испания.

Загубения паспорт

Европейските шампиони разгромиха Турция на стадион „Кония Метрополитано“. Микел Мерино отбеляза хеттрик, Педри се разписа два пъти, а съотборникът му от Барселона Феран Торес също се включи в головата фиеста. Ямал записа две асистенции, но екшънът за него започна след мача.

After the match, Lamine Yamal spent a long time looking for his passport, even returning to the locker room to check there as well, but he left the stadium without finding it.

На видеото се вижда как вече в автобуса със своите съотборници, младата звезда разбра, че паспорта му е изчезнал. След като не намира документа в багажа си, той се връща до съблекалнята и след това хотела на отбора, за да го търси.

Испанската федерация идва на помощ

Местни издания съобщават, че испанската футболна федерация се е свързала с турските власти и е започнала съвместна акция с полицията в Кония за разрешаване на случая. След няколко часа Ямал успява да напусне Турция по-късно същата вечер с частен самолет.

След победата си Испания излиза начело в Група Е с 6 точки, отбелязвайки 9 безответни гола в двата мача. Грузия и Турция са с по 3 точки, докато българския национален отбор е на последно място без отбелязано попадение.

