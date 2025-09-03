bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Санчо е буден през нощта, спи през деня - Челси разкри защо са платили, за да се махне

Леко непрофесионално

Санчо е буден през нощта, спи през деня - Челси разкри защо са платили, за да се махне
БГНЕС

Президентът на Челси Тод Боели разкри защо отборът не е задействал клаузата за обратно откупуване на Джейдън Санчо, а вместо това е платил, за да го върнат на "Олд Трафорд". Английският футболист прекара миналия сезон под наем в Челси, но лондонският клуб не реши да го купи.

В договора с "червените дяволи" имаше клауза, според която сините“ трябваше да платят 5 милиона паунда, ако не го купят, което и направиха.

Боели казва, че на Санчо му липсва дисциплината, която футболистите трябва да притежават, а причината е приятелката му, която живее в САЩ.

Пропуснал няколко тренировки, включително един мач

Имахме споразумение да го купим за 20 милиона евро, но миналия сезон играчът пропусна няколко тренировки, включително един мач“, разкрива Боели.

Снимка: БГНЕС

Той прекарва нощта в писане на съобщения с приятелката си, спи през деня и когато има два почивни дни, отива в Лос Анджелис, за да я види. Затова решихме да му платим да отиде“, разказа босът на Челси.

