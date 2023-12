Сърцата им спряха на терена

Капитанът на Лутън Том Локиър колабира и това прекрати мача срещу гостуващия Борнемут от 17-ия кръг на английската Висша лига при резултат 1:1 30 минути преди последния съдийски сигнал. Той изведнъж се строполи на тревата и бе беше изнесен на носилка.

По-късно от Лутън съобщиха, че националът на Уелс е контактен и е в стабилно състояние.

29-годишният защитник колабира и през май тази година на "Уембли" по време на плейофа за влизане в английския елит срещу "Ковънтри".

Футболът е спорт, който изисква огромни усилия и който, за съжаление, е отнел живота на много професионални спортисти. Според доклада на ФИФА за внезапна смърт само от 2014 до 2018 г. на терена са загинали 617 души. В повечето случаи, в които са правили аутопсия, причината за смъртта е исхемична болест на сърцето.

We all hope and pray for our leader and captain Tom Lockyer, who is thankfully responsive and has been taken to hospital.



We don’t know the full extent of what happened and what the next steps are at this stage, but we thank Bournemouth and the medical staff on both sides for… pic.twitter.com/pPCuB9ROju