Секс работници протестират преди световното заради... велоалея (ВИДЕО)

До световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада остава по-малко от половин година, но проблемите излизат един след друг на дневен ред!

И този път няма да говорим за визовите ограничения в САЩ и подготовката на стадионите!

В Мексико сити правят всичко възможно да са достоен домакин на най-важния футболен форум и да приветстват гостите на града с всички възможни удобства. Само че това разгневи... секс работниците.

А конкретната причина е чисто нова велоалея, която трябва да води до стадион "Банорте" или както е по-познат на феновете - "Ацтека"!

Протест

Пътят към съоръжението, което всъщност ще е домакин на церемонията по откриването на 11 юни, преминава през булевард "Calzada de Tlalpan" - един от най-оживените в Мексико.

Местните власти са решили да го направят доста по-удобен за гостите, като изградят велоалея.

Само че без да се консултират с работещи! Това изкара на протест десетки от предлагащите сексуални услуги, които са законни в Мексико и дори има специални зони, в които работещите в тази сфера се разполагат.

Обезщетения

Секс работниците твърдят, че изграждането на велоалеята ще намали приходите им със 70%.

Те искат от правителството да ги обезщети, като им осигури и хранителни помощи.

Работниците не приемат изместването на зоните им за работа, тъй като мястото им е там от години.

"Работното ни пространство беше намалено, стана по-трудно да се срещаме с клиенти и доходите ни намаляха. Бях принудена да търся възможности онлайн или да се преместя на други места, за да не загубя това, което печеля всяка седмица", оплака се Нина.

Още промени

Властите обсъждат дори по-строги мерки - въвеждане на специален график и... дрескод.

"Те просто искат да изглеждат добре заради световното първенство. Но ние сме тук от години! Не могат просто да ни направят невидими за една нощ.", категорична е Нина.

