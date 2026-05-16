Селтик разби мечтата на Хартс, отново е шампион

Селтик е шампион на Шотландия за пета поредна година! "Детелините" разбиха мечтата на сензацията Хартс след победа с 3:1 у дома в последния кръг.

Така доминацията на Глазгоу продължава - от 41 години страната не е имала шампион, различен от грандовете Селтик и Рейнджърс.

Днес, на Селтик Парк, гостите поведоха в 43' чрез Лоурънс Шенкланд, но "зелено-белите" изравниха малко преди почивката след дузпа на Арне Енгелс.

Селтик сломи "сърцата" в последните минути. В 87' Дайзен Маеда оформи обрата, а в осмата минута от добавеното време резервата Калъм Озмънд сложи точка на спора.

Успехът е седми пореден за Селтик, който прекъсна серия от 3 двубоя без победа над Хартс.

През октомври миналата година "сърцата" спечелиха с 3:1 у дома, слагайки край на втория период на Брендан Роджърс в Селтик. Впоследствие развалиха и дебюта на Вилфрид Нанси - 2:1 в Глазгоу, преди на два пъти да наваксат изоставане за 2:2 в Горги през януари.

Хартс изпусна титлата в последния кръг за трети път в историята. През 1965 г. остава втори по голов коефициент след решаващ мач с Килмарнък, а през 1986-а е на 7 минути от триумфа, но резервата Албърт Кид вкарва два пъти за Дънди на Денс Парк. Същевременно Селтик разбива Сейнт Мирън с 5 гола и става шампион.

Провали в последния кръг има и Селтик - през 2003, 2005, 2009 и 2011 г., но сега тимът повтори триумфа от 2008 г.