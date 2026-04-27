Шалке 04 осъмна с труп на стадиона си

Германските власти започнаха разследване

Шокираща трагична новина обяви германският Шалке 04 часове преди победата като гост на Падерборн с 3:2. 

На стадиона на тима "Фелтинс Арена" в Гелзенкирхен в четвъртък, 23 април, е бил открит труп. 

Германските власти веднага започнаха разследване. 

Намерен

Починалият е 65-годишен посетител. 

Тялото е открито от чистач в една от тоалетните. 

Смята се, че мъжът е починал по естествен начин. Според "Билд" човекът е претърпял инцидент, но при смъртта му не става дума за външна намеса. Все още не е ясно как не е забелязано отсъствието му.

В хода на разследването стана ясно, че починалият е местен жител на Гелзенкирхен.

Позиция на Шалке 

Тимът не е играл домакински мачове на стадиона си от 19 април, когато победи Пройсен Мюнстер с 4:1. 

"Изразяваме съболезнования на опечалените. Разследването около случая продължава. Всички въпроси по трагедията ще бъдат пренасочени към компетентните полицейски органи. Шалке няма да дава допълнителна информация по случая и ще съдейства на разследването", пишат от клуба.  

