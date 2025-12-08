bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Шестима футболисти се оттеглят от местен гранд заради сина на национал

Шестима футболисти се оттеглят от местен гранд заради сина на национал

На Балканите винаги е "весело". И да, имаме предвид - скандално! Особено във футбола. 

В Сърбия голямата драма в последните дни е скандалът в Партизан, който избухна заради повикан на проби в мъжкия тим футболист от школата. 

На първи поглед това звучи закономерно и дори е похвално, че тимът от Белград разчита на млади надежди от школата, но при по-задълбочено проучване става ясно, че повиканият е Душан Йованович - син на бившия сръбски национал и бивш футболист на Войводина, Шахтьор Донецк, Локомотив Москва, Стандарт Лиеж, Ливърпул и Андерлехт Милан Лане Йованович. 

Заради неговата повиквателна за мъжкия тим шестима от съотборниците му при младежите заплашиха с напускане, тъй като твърдят, че става дума за незаслужено признание. 

Специална покана

И тримата сина на Лане Йованович са футболисти. Въпросният Душан отскоро тренира в школата на Партизан, като преди това бе в тази на Цървена звезда.

Според медиите в Сърбия, поканата му за присъединяване към първия тим е дошла лично от легендарния Предраг Миятович. Бившата звезда на Реал Мадрид, с който триумфира в Шампионската лига през 1997/1998, е вицепрезидент в Партизан. 

След като младият Йованович бил извикан да тренира с мъжете, шестима от бившите му съотборници, в това число и капитанът са заявили, че са готови да напуснат школата. 

Всички те, а и шефовете на школата - Данко Лазович и Миралем Сюлеймани, заявили, че младежът не заслужава тази чест, няма качествата, а дори е пропускал тренировки. 

Отговорът на Партизан

От клуба реагираха със съобщение, че освен Йованович, с първия тим ще тренират още осем футболисти от младежите, за да се види тяхното моментно състояние. 

"Този начин на работа е част от дългосрочния план за разчитане на играчи от младежката академия и ще се превърне в обичайна практика на клуба. Моля, обърнете внимание, че Душан Йованович все още е футболист на младежкия отбор и че не пътува с отбора за мача срещу Раднички от Крагуевац, противно на твърденията, които се появиха в медиите", казват от клуба.

 
 
 
Спортно семейство и скандал

Братът на Душан - Лазар, бе футболист на големия враг на Партизан Цървена звезда

Той се забърка в скандал през септември 2024 г., когато вилня върху джипа на известния влогър Бака Прасе по улиците на Белград. 

Опасното шофиране се случи само часове преди дербито срещу Партизан, а Лазар бе заклеймен и от феновете, и дори от съотборниците си заради поведението си. 

Смята се, че е "изял" шамарите от тогавашния капитан Урош Спаич

Иначе Лазар донесе добър приход на Цървена звезда, след като подписа договор с Щутгарт през лятото на 2025 г. за 6 млн. евро.

