Ще има ли Шотландия нов крал? Селтик срещу Хартс - пряко по RING!

Ще има ли Шотландия нов футболен крал? Отговор на този въпрос ще ни бъде даден след 14:30 ч., когато, пряко по RING, Селтик приема Хартс в мач от последния кръг.

Двубоят за титлата беше определен като "лудница" и "историческо зрелище".

Приятната изненада Хартс има точка аванс на върха и може да стане шампион за първи път от далечната 1960 г.

Селтик обаче ще опита да остави златните медали в Глазгоу. От 41 години Шотландия не е имала шампион, различен от "детелините" или вечния им враг - Рейнджърс. За последно доминацията им прекъсна Абърдийн през 1985 г.

По стъпките на "доновете"?

Мачът днес се явява първата пряка битка за титлата за финал на сезона от 35 години насам. Тогава Рейндърс изпреварва Абърдийн.

Селтик излиза за пета поредна титла. Срещата ще е особено емоционална за мениджъра на "зелено-белите" Мартин О'Нийл, тъй като най-вероятно ще бъде последното му домакинство начело на гранда.

"Детелините" са в серия от 6 победи, но нямат успех срещу Хартс през настоящия сезон.

През октомври миналата година "сърцата" спечелиха с 3:1 у дома, слагайки край на втория период на Брендан Роджърс в Селтик. Впоследствие развалиха и дебюта на Вилфрид Нанси - 2:1 в Глазгоу, преди на два пъти да наваксат изоставане за 2:2 в Горги през януари.

Финална драма

Хартс вече на два пъти е изпускал титлата в последния ден. През 1965 г. остава втори по голов коефициент след решаващ мач с Килмарнък, а през 1986-а е на 7 минути от триумфа, но резервата Албърт Кид вкарва два пъти за Дънди на Денс Парк. Същевременно Селтик разбива Сейнт Мирън с 5 гола и става шампион.

Провали в последния кръг има и Селтик - през 2003, 2005, 2009 и 2011 г., като все пак триумфира по този начин през 2008 г.