bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Ще има ли Шотландия нов крал? Селтик срещу Хартс - пряко по RING!

Мачът за титлата започва в 14:30 ч.

Ще има ли Шотландия нов крал? Селтик срещу Хартс - пряко по RING!

Ще има ли Шотландия нов футболен крал? Отговор на този въпрос ще ни бъде даден след 14:30 ч., когато, пряко по RING, Селтик приема Хартс в мач от последния кръг.

Двубоят за титлата беше определен като "лудница" и "историческо зрелище".

Приятната изненада Хартс има точка аванс на върха и може да стане шампион за първи път от далечната 1960 г.

 

Селтик обаче ще опита да остави златните медали в Глазгоу. От 41 години Шотландия не е имала шампион, различен от "детелините" или вечния им враг - Рейнджърс. За последно доминацията им прекъсна Абърдийн през 1985 г.

По стъпките на "доновете"?

Мачът днес се явява първата пряка битка за титлата за финал на сезона от 35 години насам. Тогава Рейндърс изпреварва Абърдийн.

Селтик излиза за пета поредна титла. Срещата ще е особено емоционална за мениджъра на "зелено-белите" Мартин О'Нийл, тъй като най-вероятно ще бъде последното му домакинство начело на гранда.

"Детелините" са в серия от 6 победи, но нямат успех срещу Хартс през настоящия сезон.

През октомври миналата година "сърцата" спечелиха с 3:1 у дома, слагайки край на втория период на Брендан Роджърс в Селтик. Впоследствие развалиха и дебюта на Вилфрид Нанси - 2:1 в Глазгоу, преди на два пъти да наваксат изоставане за 2:2 в Горги през януари.

Финална драма

Хартс вече на два пъти е изпускал титлата в последния ден. През 1965 г. остава втори по голов коефициент след решаващ мач с Килмарнък, а през 1986-а е на 7 минути от триумфа, но резервата Албърт Кид вкарва два пъти за Дънди на Денс Парк. Същевременно Селтик разбива Сейнт Мирън с 5 гола и става шампион.

Провали в последния кръг има и Селтик - през 2003, 2005, 2009 и 2011 г., като все пак триумфира по този начин през 2008 г.

Тагове:

крал нов титла шотландия селтик пряко ring на живо хартс

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Саръбоюков започна сезона с второ място в Шанхай (ВИДЕО)

Саръбоюков започна сезона с второ място в Шанхай (ВИДЕО)
Иран постави ултиматум за мондиала в САЩ

Иран постави ултиматум за мондиала в САЩ
Ще видим ли Ейса Гонсалес в София?

Ще видим ли Ейса Гонсалес в София?
Невиждан срам за Ливърпул, но Слот остава (ВИДЕО)

Невиждан срам за Ливърпул, но Слот остава (ВИДЕО)

Последни новини

live
НА ЖИВО: Последното Вечно дерби за сезона (СЪСТАВИ)

НА ЖИВО: Последното Вечно дерби за сезона (СЪСТАВИ)
Саръбоюков започна сезона с второ място в Шанхай (ВИДЕО)

Саръбоюков започна сезона с второ място в Шанхай (ВИДЕО)
Невиждан срам за Ливърпул, но Слот остава (ВИДЕО)

Невиждан срам за Ливърпул, но Слот остава (ВИДЕО)
Иран постави ултиматум за мондиала в САЩ

Иран постави ултиматум за мондиала в САЩ
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV