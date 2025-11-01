Как смъртта на Жота съсипва сезона на Ливърпул?

Бившият футболист на Ливърпул Стивън Уорнък смята, че трагичната смърт на Диого Жота е сред ключовите причини за трудния старт на „червените“ този сезон. На 3 юли Диого и брат му Андре Силва загинаха при тежка автомобилна катастрофа в северна Испания, оставяйки фенове, съотборници и футболния свят в дълбока скръб.

В 20-ата минута всичко приключва...

Феновете на Улвърхамптън организираха впечатляваща хореография в чест на Жота, показвайки колко силно е въздействието му върху целия клуб. На „Анфийлд“ песните за него и скандиранията на привържениците започват да звучат около 20-ата минута на мачовете, напомняйки постоянно на играчите за загубения им съотборник.

„Играчите чуват песента и мислите им се отправят към Диого. Някои могат да потиснат емоциите си, за други това е огромно бреме. Шкафчето му все още е в съблекалнята – това е постоянен спомен за приятеля, когото са загубили“, обяснява Уорнък.

Тимът на Арне Слот е на седмо място във Висшата лига с едва 15 точки, след четири поражения, включително тежки загуби от Галатасарай в Шампионската лига и от Кристъл Палас за Купата на лигата.

Уорнък подчертава, че играчите трябва да се справят с постоянните напомняния за Жота, ако искат да върнат отбора на победния път.

Наскоро клубът пусна филм за юбилейната си 20-та титла, в който е включено последното интервю на Диого Жота. Тази част предизвика истински емоционален изблик сред феновете и съотборниците му – напомняйки, че неговата загуба остава дълбоко в сърцата на всички в Ливърпул.

