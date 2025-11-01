bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Как смъртта на Жота съсипва сезона на Ливърпул?

Невиждан емоционален удар

Как смъртта на Жота съсипва сезона на Ливърпул?
Sky Sports

Бившият футболист на Ливърпул Стивън Уорнък смята, че трагичната смърт на Диого Жота е сред ключовите причини за трудния старт на червените“ този сезон. На 3 юли Диого и брат му Андре Силва загинаха при тежка автомобилна катастрофа в северна Испания, оставяйки фенове, съотборници и футболния свят в дълбока скръб.

В 20-ата минута всичко приключва...

Феновете на Улвърхамптън организираха впечатляваща хореография в чест на Жота, показвайки колко силно е въздействието му върху целия клуб. На Анфийлд“ песните за него и скандиранията на привържениците започват да звучат около 20-ата минута на мачовете, напомняйки постоянно на играчите за загубения им съотборник.

Играчите чуват песента и мислите им се отправят към Диого. Някои могат да потиснат емоциите си, за други това е огромно бреме. Шкафчето му все още е в съблекалнята това е постоянен спомен за приятеля, когото са загубили“, обяснява Уорнък.

Отвратително: Спечелиха 75 000 евро от смъртта на Жота и след това изчезнаха!

Тимът на Арне Слот е на седмо място във Висшата лига с едва 15 точки, след четири поражения, включително тежки загуби от Галатасарай в Шампионската лига и от Кристъл Палас за Купата на лигата.

Снимка: Reuters

Уорнък подчертава, че играчите трябва да се справят с постоянните напомняния за Жота, ако искат да върнат отбора на победния път.

Дъно! Обвиниха го в афера с вдовицата на Жота! (СНИМКА)

Снимка: Reuters

Наскоро клубът пусна филм за юбилейната си 20-та титла, в който е включено последното интервю на Диого Жота. Тази част предизвика истински емоционален изблик сред феновете и съотборниците му напомняйки, че неговата загуба остава дълбоко в сърцата на всички в Ливърпул.

Сълзите на Клоп: Загубих част от душата си

Тагове:

ливърпул филм криза фенове стадион интервю спомени висша лига съблекалня съотборници Диого Жота

