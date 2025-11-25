Скандал в Англия: Гей шамароса съотборник и го изгониха

Куриозна ситуация в Англия, която остави Евертън с човек по-малко още в 13-ата минута на мача срещу Манчестър Юнайтед.

Идриса Гей си изпусна нервите и шамароса съотборника си Майкъл Кийн след разгорещена размяна на реплики. Намеси се и вратарят Джордан Пикфорд, който опита да озапти Гей.

Съдията моментално изгони сенегалеца с директен червен картон, а Евертън бе поставен в неудобна ситуация твърде рано в мача.

Снимка: Getty Images

Извинението

По-късно Гей се извини за инцидента с публикация в социалните мрежи. "Искам първо да се извиня на съотборника си Майкъл Кийн. Поемам пълна отговорност за реакцията си. Извинявам се и на останалите си съотборници, служителите, феновете и клуба. Случилото се не отразява кой съм аз или ценностите, които отстоявам. Емоциите могат да бъдат нажежени, но нищо не оправдава подобно поведение. Ще се погрижа това никога да не се повтори", написа дефанзивният полузащитник.

Снимка: Getty Images

"Харесва ми играчите ми да се бият"

След 17 неуспешни опита да спечели мач от първенството на "Олд Трафорд" като мениджър на гостуващ тим, Дейвид Мойс най-сетне се наслади на победа, макар и при необичайни обстоятелства.

"Такива неща се случват във футбола. Мисля, че съдията можеше да отдели малко повече време, за да помисли за това", коментира мениджърът след първата победа на Евертън в първенството на Англия като гост на Юнайтед от 12 години и втора в последните им 33 гостувания.

Снимка: Getty Images

"Казват ми, че правилата са, че ако удариш съотборник или вдигнеш ръка по някакъв начин, можеш да си навлечеш проблеми. Но, знаете ли, има и друга страна на нещата. Допада ми моите играчи да се бият и да се дразнят един на друг заради лоша топка или заради някой, който не е направил правилното действие. Ако искате печеливш отбор, с устойчивостта и издръжливостта, които ни донесоха победния резултат, тогава мисля, че трябва да имате футболисти, които да реагират по този начин", смята Мойс.

Не е прецедент

Това беше едва третият път в историята на Висшата лига, в който футболист бива отстранен заради сбиване със съотборник, както и първият от 2008 година насам, когато Рикардо Фулър от Стоук Сити удари Анди Грифин по време на мач срещу Уест Хем.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK