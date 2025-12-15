Лудите оферти на Сити за Бербатов и Меси: „За кого, по дяволите, се мислиш?!“

Манчестър Сити и Лионел Меси – история, която можеше да пренапише футбола. Преди милиардите на шейх Мансур, преди трофеите и доминацията, „гражданите“ направиха нещо немислимо. През лятото на 2008 г. Манчестър Сити случайно отправя оферта за... Лионел Меси.

Разкритието идва от Марк Боуен – помощник-треньор на Марк Хюз по онова време. В подкаста Business of Sport той разказва как в хаоса на трансферния прозорец клубът буквално е „стрелял на сляпо“.

Просто хвърляха оферти на клубове в цяла Европа...

„Беше почти крайният срок за трансферите и спортният директор Гари Кук каза на Марк Хюз , че собствениците искат да направят нещо.

Снимка: Lap.bg

В един момент трябваше да направим 30 милиона оферти за играчи: 30 милиона за Бербатов, 30 милиона за Робиньо, 30 милиона за Рибери... Те просто хвърляха оферти на клубове в цяла Европа, за да видят кой ще се хване въдицата“, каза Боуен.

„В крайна сметка се оказа, че Робиньо пристигна. Но докато всичко това се случваше, на събитие в Лондон президентът на Барселона обяви, че Манчестър Сити е предложил 30 милиона за Меси !“, продължи бившият играч на Сити.

Меси вече беше звезда

„Той си помисли: значи някой е изпратил оферта на Меси. Президентът бързо му писа: „За кого, по дяволите, се мислиш? Моля те, пенсионирай се!“, обясни той. По това време Меси вече беше сред най-добрите играчи в света и беше завършил втори за „Златната топка“ след Кристиано.

Снимка: Reuters

Лятото на 2008-а поставя началото на ерата на големите разходи в Сити – с имена като Венсан Компани. А Меси? Той остава в Барселона и се превръща в легенда.

Една „луда“ оферта, която никога нямаше шанс… но завинаги ще остане като най-голямото „ами ако...“ във футбола.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK