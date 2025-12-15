bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Лудите оферти на Сити за Бербатов и Меси: „За кого, по дяволите, се мислиш?!“

Най-голямото „ами ако...“ във футбола

Лудите оферти на Сити за Бербатов и Меси: „За кого, по дяволите, се мислиш?!“
Getty Images

Манчестър Сити и Лионел Меси – история, която можеше да пренапише футбола. Преди милиардите на шейх Мансур, преди трофеите и доминацията, „гражданите“ направиха нещо немислимо. През лятото на 2008 г. Манчестър Сити случайно отправя оферта за... Лионел Меси.

Разкритието идва от Марк Боуен – помощник-треньор на Марк Хюз по онова време. В подкаста Business of Sport той разказва как в хаоса на трансферния прозорец клубът буквално е „стрелял на сляпо“.

Просто хвърляха оферти на клубове в цяла Европа...

„Беше почти крайният срок за трансферите и спортният директор Гари Кук каза на Марк Хюз , че собствениците искат да направят нещо.

Снимка: Lap.bg

В един момент трябваше да направим 30 милиона оферти за играчи: 30 милиона за Бербатов, 30 милиона за Робиньо, 30 милиона за Рибери... Те просто хвърляха оферти на клубове в цяла Европа, за да видят кой ще се хване въдицата“, каза Боуен.

Скандалът се разраства! Без Аржентина на световното първенство!?

„В крайна сметка се оказа, че Робиньо пристигна. Но докато всичко това се случваше, на събитие в Лондон президентът на Барселона обяви, че Манчестър Сити е предложил 30 милиона за Меси !“, продължи бившият играч на Сити.

Меси вече беше звезда

„Той си помисли: значи някой е изпратил оферта на Меси. Президентът бързо му писа: „За кого, по дяволите, се мислиш? Моля те, пенсионирай се!“, обясни той. По това време Меси вече беше сред най-добрите играчи в света и беше завършил втори за „Златната топка“ след Кристиано.

Снимка: Reuters

Лятото на 2008-а поставя началото на ерата на големите разходи в Сити – с имена като Венсан Компани. А Меси? Той остава в Барселона и се превръща в легенда.

Една „луда“ оферта, която никога нямаше шанс… но завинаги ще остане като най-голямото „ами ако...“ във футбола.

Почина човекът, който доведе Меси на
 
пари манчестър сити барселона димитър бербатов милиони лионел меси оферти венсан компани

