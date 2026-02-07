Скандал в Рейнджърс: Физиотерапевт наемал стаи, футболистите правили секс

Огромен скандал разтресе шотландския футболен гранд Рейнджърс. В него са намесени физиотерапевтът, някои от играчите и... хотелски стаи.

Британското издание "Сън" съобщава, че съпруга на футболист е сигнализирала на ръководството за скандална практика, след като е уличила половинката си в изневяра.

От клуба правили всичко възможно да прикрият случая, но той не бил единствен.

Под наем

Схемата не била много заплетена. Стаите се запазвали от физиотерапевта на клуба под претекст, че в тях ще се извършват терапевтични дейности за футболистите.

И играчите наистина ги използвали по предназначение, но други сe срещали с жени в тях, с които се подозира, че са имали сексуални отношения.

Снимка: Reuters

Един от хотелите бил в Лондон и точно за него сигнализирала футболната съпруга.

На крака

Малко преди Коледа тя отишла лично пред вратата на физиотерапевтите и после се срещнала с ръководството, за да поиска от тях да вземат мерки.

"Тя се разбунтува и настоя нещо да се случи. Малко след това един от членовете на медицинския екип бе отстранен от длъжност", казва източник от клуба.

Уволненият физиотерапевт отказа коментар. Не се съобщават и имена на замесените в скандала.

Снимка: Reuters

Темата обаче продължава да е ключова в клуба и да се обсъжда сериозно в частните канали за комуникация на футболистите и треньорите в клуба.

Утре, 8 февруари, Рейнджърс играе срещу Куинс Парк на осминафинал в турнира за Купата на Шотландия.