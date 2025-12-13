Скандалът се разраства! Без Аржентина на световното първенство!?

Репортаж на La Nación разтърси футболната общност и предизвика бурни дискусии в Аржентина. Според източник на изданието, финансов скандал може да постави под въпрос участието на Аржентина на световното първенство следващата година. Домакин на най-чакания турнир във футбола през 2026 г. ще бъдат САЩ, Мексико и Канада.

Център на бурята е Клаудио Тапия, президент на Аржентинската футболна асоциация и един от най-влиятелните мъже в страната. Според аржентинските власти, той е замесен в подозрителни сделки с недвижими имоти и контрол върху активи чрез мрежа от компании и доверени лица.

Снимка: Reuters

Съдия Даниел Рафекас е разпоредил обиски на вила, свързана с компанията Real Central SRL, собственост на Лучано Пантано и Ана Лусия Конде, които според обвиненията действат като „прикритие“ за Тапия.

„Случаят е безпрецедентен за аржентинския футбол – твърдят запознати. Обиските включват над 15 клуба и офис в центъра на Буенос Айрес, като арестуваният ковчежник Пабло Товигиньо е само върхът на айсберга.“

Финансовата компания Sur Finanzas също е в центъра на скандала, обвинена в отпускане на заеми на клубове при съмнителни условия.

Снимка: Reuters

ФИФА наблюдава случая отблизо. Ако се докаже незаконното придобиване на богатство, Аржентина може да не участва на световното първенство 2026, а дори и финалният мач между шампионите на Европа и Южна Америка е под заплаха.

