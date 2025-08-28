След година в безсъзнание: Бивш футболист на Арсенал ще става боксьор

Бившият футболист на Арсенал Кристофър Олсен ще смени бутонките с боксови ръкавици и ще участва в демонстративен мач в родната си Швеция. Новината идва само година, след като той бе в медикаментозна кома заради мозъчно заболяване. През февруари 2024 г. шведският полузащитник се строполи на земята в безсъзнание, докато си е у дома.

След като е закаран в болница и е бил подложен на обстойни прегледи, лекарите откриват няколко кръвни съсирека в мозъка му. 30-годишният халф е поставен в медикаментозна кома в продължение на няколко месеца.

Обратно към живота

Година след инцидента Кристофър Олсен отново е на крака и се радва на живота. И само как! Сякаш забравил тъмните сенки на миналото си, скандинавецът е решил да се боксира в демонстративен мач срещу съотборника си от ФК Слейпнер тази събота в родината си.

"Забавно е. Не мисля, че ще умра!"

"Не се страхувам. Мисля, че ще бъдем приятелски настроени един към друг. Забавно е! Аз и Майк сме съотборници и не мисля, че ще се опитваме да се нараняваме твърде много. Не съм мислил за удари в главата.

Снимка: Getty Images

Същото е като във футбола, когато можеш да удариш топката с глава. Шегувахме се кой ще понесе по-силен удар. Може да ме нокаутират, но не мисля, че ще умра от това", казва развълнуваният Олсен.

Кариера

Кристофър е юноша на Арсенал. Част е от първия отбор в периода 2013/14. Записва само един мач и отбелязва дузпа, помагайки на лондонския клуб да отстрани Уест Бромич в турнира за Купата на Лигата през 2013 г.

Освен за Арсенал и местния Слейндер, Олсен е носил екипите още на АИК, Краснодар, Андерлехт и Мидтиланд. С АИК е шампион на Швеция, а с датския тим е двукратен първенец в местното първенство. С екипа на националния отбор на "Тре кронур" записва 47 мача.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK