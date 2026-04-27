След съдийския скандал: Изхвърлят италианските отбори от евротурнирите?

На страната може да бъде отнето и Евро 2032

Съдийският скандал, който разтресе италианския футбол, може да предизвика тежки последствия за страната.

От УЕФА заплашват с отнемане на домакинството на Евро 2032 и изваждане от евротурнирите на клубовете от Серия "А", ако политическият натиск продължи.

Предупреждението от европейската централа е дошло заради идеята на Италианския олимпийски комитет за назначаване на извънреден комисар начело на футболната федерация.

В момента тече разследване, след като прокуратурата повдигна обвинения срещу шефа на съдиите Джанлука Роки и ръководителя на VAR Андреа Джервазони за измама с наряди и отсъждания.

Пореден удар по Калчото

Президентът на Серия "А" Ецио Симонели е провел разговор с ръководителя на УЕФА Александър Чеферин. От Нион са категорични - всяка външна намеса в управлението на футболната федерация ще има последствия.

Същевременно Симонели зове за защита на имиджа на местния футбол. Според него трябва да се спазва презумпцията за невиновност до окончателното произнасяне на компетентните органи, а при доказани нарушения виновните да понесат последствията, без да се поставя под въпрос легитимността на първенството.

Президентът на Италианския олимпийски комитет Лучано Буонфильо проучва правните аспекти около въвеждането на евентуално външно управление. То обаче трябва да премине през гласуване от Изпълнителния съвет. Ако резултатът от него е негативен, Буонфильо рискува да загуби поста си.

