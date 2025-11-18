bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
След смъртта на Синиша, близките му профукаха цяло състояние

Бизнесът на семейството не потръгна

След смъртта на Синиша, близките му профукаха цяло състояние
През 2022 г. светът се сбогува с големия Синиша Михайлович. Футболистът, а в последствие и треньор, изгуби битката с рака, а борбата му бе тежка! 

Миха, както го наричаха близки и фенове, е шампион на Италия с Лацио и Интер, носител на Купата на носителите на купи и на Суперкупата на Европа с "нероадзурите". Звездата му изгрява в Цървена звезда - тим, с който печели Купата на европейските шампиони през 1991 г. Всички във футбола го уважаваха, защото той не падна духом, въпреки тежката си диагноза. Михайлович дори успя веднъж да пребори коварното заболяване, преди то да се завърне и да отнеме живота му. 

Със сигурност семейството му преживя тежко кончината му, след която трябваше да се оправя и с... фалит. 

Марката

Малко преди смъртта на легендарния футболист и треньор, съпругата му Ариана и дъщерите му Вирджиния и Виктория стартираха модната марка "Ламиха". 

От името става ясно, че Михайлович е имал дейно участие в начинанието. 

Медиите в Сърбия съобщават, че той е водил преговори с партньорите - известна марка за дрехи от Болоня. Михайлович го е правил, докато е бил на лечение в града. 

Всички модели са били достъпни само онлайн, като всяка колекция се състои от 25 модела. 

Капиталът на фирмата бил 10 000 евро, а още през първата година е отчетена загуба от 36 928 евро. През втората - 6188 евро. Приходите за двете години са само 6512 евро. 

Така само след две години съществуване, "Ламиха" вече е история. 

Ресторант

Това не означава, че семейството се е отказало от своите бизнес начинания. 

Ариана отвори наскоро ресторант в центъра на Рим, който е доста по-успешен от модната марка. 

"Това заведение е основният ѝ фокус в момента, след като само в рамките на няколко месеца загуби и съпруга, и баща си. Ариана има голяма подкрепа в него от децата си и от бизнес партньора си Алесандро. Тя с месеци не излизаше от вкъщи от мъка, но осъзна, че животът продължава - заради семейството и заради близките си", разказват близки до семейството. 

