Смразяващо: Млад треньор почина по време на мач (ВИДЕО)

Трагедия в сръбския футбол! Треньорът на Раднички Крагуевац - Младен Жижович, почина по време на мач.

44-годишният наставник се строполи на земята в 22' при гостуването на Младост Лучани от 14-ия кръг на Суперлигата. Жижович веднага беше откаран с линейка в болница, но е загубил битката за живота си.

На терена научиха кошмарната новина в 41', когато главният съдия прекрати мача при резултат 2:0 за Раднички. Футболисти и щаб на двата отбора се сринаха, обзети от дълбока скръб.

Sırbistan Süper Ligi ekibi Radnicki 1923'ün teknik direktörü Mladen Zizovic, deplasmanda oynanan Mladost Lucani maçı sırasında hayatını kaybetti.



44 yaşındaki teknik adam, maçın 22. dakikasında aniden yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Žižović, tüm müdahalelere rağmen… pic.twitter.com/W3mcBaTQgm — Balkan Futbolu (@BalkanFutbolu) November 3, 2025

Остави следа в сърцата на всички

"С най-дълбока скръб съобщаваме на обществеността, феновете и спортните приятели, че нашият началник на професионалния щаб, Младен Жижович, почина по време на мача тази вечер между Младост и Раднички 1923 в Лучани.

Нашият клуб загуби не само страхотен експерт, но преди всичко добър човек, приятел и спортист, който със своите знания, енергия и благородство остави дълбока следа в сърцата на всички, които го познаваха.

Футболен клуб Раднички 1923 изказва най-искрените си съболезнования на семейството, приятелите и всички, които са споделяли любовта към футбола с него.

Почивай в мир, млади.", написаха от Раднички.

View this post on Instagram A post shared by ФК Раднички 1923 Крагујевац (@fkradnicki1923kg)

