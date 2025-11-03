bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Смразяващо: Млад треньор почина по време на мач (ВИДЕО)

Младен Жижович си отиде само на 44

Трагедия в сръбския футбол! Треньорът на Раднички Крагуевац - Младен Жижович, почина по време на мач.

44-годишният наставник се строполи на земята в 22' при гостуването на Младост Лучани от 14-ия кръг на Суперлигата. Жижович веднага беше откаран с линейка в болница, но е загубил битката за живота си.

На терена научиха кошмарната новина в 41', когато главният съдия прекрати мача при резултат 2:0 за Раднички. Футболисти и щаб на двата отбора се сринаха, обзети от дълбока скръб.

Остави следа в сърцата на всички

"С най-дълбока скръб съобщаваме на обществеността, феновете и спортните приятели, че нашият началник на професионалния щаб, Младен Жижович, почина по време на мача тази вечер между Младост и Раднички 1923 в Лучани.

Нашият клуб загуби не само страхотен експерт, но преди всичко добър човек, приятел и спортист, който със своите знания, енергия и благородство остави дълбока следа в сърцата на всички, които го познаваха.

Футболен клуб Раднички 1923 изказва най-искрените си съболезнования на семейството, приятелите и всички, които са споделяли любовта към футбола с него.

Почивай в мир, млади.", написаха от Раднички.

