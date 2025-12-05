Жребият за Мондиал 2026 събра Меси и Роналдо в един поток

Жребият на световното първенство по футбол определи групите на турнира, който ще се състои следващото лято в САЩ, Мексико и Канада.
Благодарение на американския президент Доналд Тръмп, президента на Мексико Клаудиа Шейнбаум и министър-председателя на Канада Марк Карни бяха изтеглени техните страни, като водачи в част от групите.
Американските легенди Том Брейди, Шакийл О'Нийл и Аарън Джъдж, както и най-великият хокеист на всички времена Уейн Грецки помогнаха за тегленето на другите отбори. Церемонията бе водена от германския модел Хайди Клум и американския комик Кевин Харт, а бившият футболист на Англия и Манчестър Юнайтед Рио Фърдинанд даваше думата на легендарни играчи от цял свят.
Световното първенство ще бъде открито с двубой между Мексико и Република Южна Африка на ст. Ацтека на 11 юни догодина, като това ще е повторение на откриващия мач от Мондиала през 2010 г.
Най-непредвидима изглежда групата на Англия, чийто тим ще мери сили с Хърватия, Гана и Панама. Франция се падна със Сенегал, Норвегия, както и с победител от баражите.
Аржентина и Португалия са в един поток, като може да се срещнат рано в директните елиминации. Това гарантира сблъсък между приключващите славните си кариери Лионел Меси и Кристиано Роналдо.
Бразилия ще играе срещу най-добрия африкански тим - Мароко, както и с Шотландия и Хаити. Германия ще срещне Кюрасао, но и Кот д'Ивоар и Еквадор.
Интригуващ сблъсък ще има между Испания и Уругвай в Група 8.
Тимът на домакина САЩ ще се бори за излизане от групата си срещу Парагвай и Австралия.
Група 1:
Мексико
Република Южна Африка
Република Корея
Плейоф "D"
Група 2:
Канада
Плейоф "E"
Катар
Швейцария
Група 3:
Бразилия
Мароко
Хаити
Шотландия
Група 4
САЩ
Парагвай
Австралия
Плейоф "C"
Група 5:
Германия
Кюрасао
Кот д'Ивоар
Еквадор
Група 6:
Нидерландия
Япония
Плейоф "B"
Тунис
Група 7:
Белгия
Египет
Иран
Нова Зеландия
Група 8:
Испания
Кабо Верде
Саудитска Арабия
Уругвай
Група 9:
Франция
Сенегал
Плейоф 1
Норвегия
Група 10:
Аржентина
Алжир
Австрия
Йордания
Група 11:
Португалия
Плейоф 2
Узбекистан
Колумбия
Група 12:
Англия
Гана
Хърватия
Панама
