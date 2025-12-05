bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Жребият за Мондиал 2026 събра Меси и Роналдо в един поток

Вижте групите на първенството в САЩ, Мексико и Канада

Жребият на световното първенство по футбол определи групите на турнира, който ще се състои следващото лято в САЩ, Мексико и Канада.

Благодарение на американския президент Доналд Тръмп, президента на Мексико Клаудиа Шейнбаум и министър-председателя на Канада Марк Карни бяха изтеглени техните страни, като водачи в част от групите.

Американските легенди Том Брейди, Шакийл О'Нийл и Аарън Джъдж, както и най-великият хокеист на всички времена Уейн Грецки помогнаха за тегленето на другите отбори. Церемонията бе водена от германския модел Хайди Клум и американския комик Кевин Харт, а бившият футболист на Англия и Манчестър Юнайтед Рио Фърдинанд даваше думата на легендарни играчи от цял свят.

Световното първенство ще бъде открито с двубой между Мексико и Република Южна Африка на ст. Ацтека на 11 юни догодина, като това ще е повторение на откриващия мач от Мондиала през 2010 г.

Най-непредвидима изглежда групата на Англия, чийто тим ще мери сили с Хърватия, Гана и Панама. Франция се падна със Сенегал, Норвегия, както и с победител от баражите.

Аржентина и Португалия са в един поток, като може да се срещнат рано в директните елиминации. Това гарантира сблъсък между приключващите славните си кариери Лионел Меси и Кристиано Роналдо.

Бразилия ще играе срещу най-добрия африкански тим - Мароко, както и с Шотландия и Хаити. Германия ще срещне Кюрасао, но и Кот д'Ивоар и Еквадор.

Интригуващ сблъсък ще има между Испания и Уругвай в Група 8.

Тимът на домакина САЩ ще се бори за излизане от групата си срещу Парагвай и Австралия.

Жребият

Група 1:
Мексико
Република Южна Африка
Република Корея
Плейоф "D"

Група 2:
Канада
Плейоф "E"
Катар
Швейцария

Група 3:
Бразилия
Мароко
Хаити
Шотландия

Група 4
САЩ
Парагвай
Австралия
Плейоф "C"

Група 5:
Германия
Кюрасао
Кот д'Ивоар
Еквадор

Група 6:
Нидерландия
Япония
Плейоф "B"
Тунис

Група 7:
Белгия
Египет
Иран
Нова Зеландия

Група 8:
Испания
Кабо Верде
Саудитска Арабия
Уругвай

Група 9:
Франция
Сенегал
Плейоф 1
Норвегия

Група 10:
Аржентина
Алжир
Австрия
Йордания

Група 11:
Португалия
Плейоф 2
Узбекистан
Колумбия

Група 12:
Англия
Гана
Хърватия
Панама

