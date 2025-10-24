bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
2 / 10
Татко като никой друг: Емоционалният разказ на дъщерята на Карло Анчелоти
Любовта и мъдростта на великия треньор
Снимка: Reuters
Футбол Световен футбол

Татко като никой друг: Емоционалният разказ на дъщерята на Карло Анчелоти

Любовта и мъдростта на великия треньор

„Бих искала да го видя ядосан. Само веднъж.“ Така Катя Анчелоти започва описанието си на баща си в интервю за Corriere della Sera.

Дъщерята на селекционера на бразилския национален отбор говори за връзката си с него и за неговата страст към футбола, започвайки с репутацията му на човек, който трудно се разстройва: „Брат ми Давиде и съпругът ми Мино споделят за редки изблици на баща ми, за които аз почти не съм знаела“, разкрива тя с усмивка.

Снимка: Reuters

От раздялата с Гатузо, след като пое Наполи („Те никога повече не са говорили или се виждали. Татко беше разстроен, Рино никога повече не му се обади“), до трудностите със социалните мрежи („Дали е чел или чул, че в Неапол казвали, че ще дойде да си вземе пенсията...? Това наистина ме нарани“), Катя говори за Карло не само като велик треньор, но и като баща и съпруг: „Той беше всичко у дома. Присъствието му се усещаше във въздуха, във всичко, което правеше. Мама, която за съжаление вече не е с нас, винаги беше далеч, но той... той беше светлината, която ни водеше.“

Анчелоти на волейбола (ВИДЕО)

Тя не крие и съмненията си: „По онова време си мислех, че греши, че е странен... После разбрах – независимостта и свободата са истински ценности.“

Катя не пропуска и тежестта на фамилията: „Брат ми Давиде беше изправен пред много критики, защото започна да тренира при баща си. Но именно това го направи по-силен – учеше се, бореше се и растеше. Сега той тренира сам Ботафого в Бразилия.“

Осъдиха Карло Анчелоти. Ще лежи ли в затвора?

И въпреки всичко, младата дама говори с обич и усмивка за великия треньор, който за нея е просто "татко": „Като човек, той си е все същият – обикновен, храни се, с както му е вкусно, облича се непретенциозно, шофира, както може... но аз го обичам. И винаги ще го обичам. Защото той е моят баща. Моето вдъхновение. Моят дом.“

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Татко Карло отива с Бразилия на световно
Тагове:

семейство история Бразилия съпруг Италия храна фенове брат майка наполи карло анчелоти дъщеря татко шофира гатузо

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Веласкес на въпрос на bTV: Три мача за осем дни? Прекрасно! (ВИДЕО)

Веласкес на въпрос на bTV: Три мача за осем дни? Прекрасно! (ВИДЕО)
Фен почина, намерен е мъртъв в апартамент!

Фен почина, намерен е мъртъв в апартамент!
Вижте фамозната асистнция на Кирил Десподов (ВИДЕО)

Вижте фамозната асистнция на Кирил Десподов (ВИДЕО)
Уанда Нара го потърси, а той се оплака на... жена си

Уанда Нара го потърси, а той се оплака на... жена си

Отбор от рибарско градче с 1485 жители стана шампион на Швеция (ВИДЕО)

Отбор от рибарско градче с 1485 жители стана шампион на Швеция (ВИДЕО)

Последни новини

Никога в болнични: Тайната на треньора легенда! (ВИДЕО)

Никога в болнични: Тайната на треньора легенда! (ВИДЕО)
Веласкес на въпрос на bTV: Три мача за осем дни? Прекрасно! (ВИДЕО)

Веласкес на въпрос на bTV: Три мача за осем дни? Прекрасно! (ВИДЕО)
Фен почина, намерен е мъртъв в апартамент!

Фен почина, намерен е мъртъв в апартамент!
Вижте фамозната асистнция на Кирил Десподов (ВИДЕО)

Вижте фамозната асистнция на Кирил Десподов (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV