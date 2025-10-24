Татко като никой друг: Емоционалният разказ на дъщерята на Карло Анчелоти

„Бих искала да го видя ядосан. Само веднъж.“ Така Катя Анчелоти започва описанието си на баща си в интервю за Corriere della Sera.

Дъщерята на селекционера на бразилския национален отбор говори за връзката си с него и за неговата страст към футбола, започвайки с репутацията му на човек, който трудно се разстройва: „Брат ми Давиде и съпругът ми Мино споделят за редки изблици на баща ми, за които аз почти не съм знаела“, разкрива тя с усмивка.

Снимка: Reuters

От раздялата с Гатузо, след като пое Наполи („Те никога повече не са говорили или се виждали. Татко беше разстроен, Рино никога повече не му се обади“), до трудностите със социалните мрежи („Дали е чел или чул, че в Неапол казвали, че ще дойде да си вземе пенсията...? Това наистина ме нарани“), Катя говори за Карло не само като велик треньор, но и като баща и съпруг: „Той беше всичко у дома. Присъствието му се усещаше във въздуха, във всичко, което правеше. Мама, която за съжаление вече не е с нас, винаги беше далеч, но той... той беше светлината, която ни водеше.“

Тя не крие и съмненията си: „По онова време си мислех, че греши, че е странен... После разбрах – независимостта и свободата са истински ценности.“

Катя не пропуска и тежестта на фамилията: „Брат ми Давиде беше изправен пред много критики, защото започна да тренира при баща си. Но именно това го направи по-силен – учеше се, бореше се и растеше. Сега той тренира сам Ботафого в Бразилия.“

И въпреки всичко, младата дама говори с обич и усмивка за великия треньор, който за нея е просто "татко": „Като човек, той си е все същият – обикновен, храни се, с както му е вкусно, облича се непретенциозно, шофира, както може... но аз го обичам. И винаги ще го обичам. Защото той е моят баща. Моето вдъхновение. Моят дом.“

