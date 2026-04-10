Тежки обвинения в Саудитска Арабия: Работи ли се за титла на Роналдо?

Искат да дадат трофея на един човек, бесни са в Ал Ахли

Огромно напрежение разтърси Саудитската лига след равенството 1:1 между Ал Ахли и Ал Файха. Играчите на Ал Ахли открито намекнаха за съдийски натиск и фаворизиране в битката за титлата.

Нападателят Айвън Тони избухна срещу съдийството, след като на отбора му не бяха отсъдени две дузпи.

„Това бяха чисти дузпи. Когато отидохме да говорим със съдията, той ни каза да се концентрираме върху Шампионската лига. Как е възможно съдия да каже подобно нещо? В решаващ момент от сезона правилата изведнъж се променят. Въпросът е – кой печели от това? Всички знаем кого гоним“, заяви Тони.

Думите му бяха разчетени като директен намек към лидера Ал Насър и суперзвездата Кристиано Роналдо.

Малко по-късно Тони публикува и видео с неотсъдени положения и написа:

„Лудост е да пропускаш такива ситуации в ключови моменти. Или просто някой си затваря очите. Вероятно аз ще изляза виновният, защото казвам истината.“

Джо Коул: Когато Кристиано си ляга, си мисли: „Иска ми се да бях добър, колкото Меси!“

Скандалът се разрасна още повече, след като съотборникът му Галено отправи още по-тежко обвинение:

„Искат да ни изгонят от битката за титлата на всяка цена. Искат да дадат трофея на един човек. Това е пълна липса на уважение към клуба.“

Ал Ахли застана зад играчите си и официално поиска да бъдат публикувани записите от комуникацията между съдиите и VAR по време на мача.

До края на сезона остават седем кръга, а Роналдо и компания водят в класирането. Ако тимът стане шампион, това ще бъде първата титла на петкратния носител на "Златната топка" в първенството с клуба.

Само още три! Мбапе заплашва Роналдо
 
Най - важното

Левски без Веласкес срещу ЦСКА

Левски без Веласкес срещу ЦСКА
Победа точно навреме! Левски загря за Вечното дерби

Победа точно навреме! Левски загря за Вечното дерби
Везенков: Дано запалим децата по баскетбола (ВИДЕО)

Везенков: Дано запалим децата по баскетбола (ВИДЕО)
0:0 за Левски - Лудогорец не успя да прескочи Черно море

0:0 за Левски - Лудогорец не успя да прескочи Черно море
Обрат вместо преврат в българския баскетбол (ВИДЕО)

Обрат вместо преврат в българския баскетбол (ВИДЕО)

Последни новини

Левски без Веласкес срещу ЦСКА

Левски без Веласкес срещу ЦСКА
УЕФА замазва голям гаф срещу Барса (ВИДЕО)

УЕФА замазва голям гаф срещу Барса (ВИДЕО)
Победа точно навреме! Левски загря за Вечното дерби

Победа точно навреме! Левски загря за Вечното дерби
Везенков: Дано запалим децата по баскетбола (ВИДЕО)

Везенков: Дано запалим децата по баскетбола (ВИДЕО)
