Тежко наказание за клуба на бивш "армеец", сега "кукумявка"

Тежко наказание за клуба на бивш "армееец"! От актива на втородивизионния английски Шефилд Уензди бяха отнети още 6 точки заради нарушение на правилата за финансови задължения.

Така тимът, в чиито редици от две седмици е екс капитанът на ЦСКА Лиъм Купър, е закотвен на дъното в Чемпиъншип, след като започна кампанията с -12 точки.

"Кукумявките" имаха -4 точки до днес, но те ще станат -10 - 23 зад предпоследния Норич и на 27 от намиращия се над зоната на изпадащите Суонзи.

"На Шефилд Уензди ще бъдат отнети 6 точки с незабавен ефект за много нарушения на правилника за задълженията за плащане", обявиха от Футболната лига.

Бившият собственик на Уензди Дежфон Чансири пък получи забрана да бъде президент или директор на който и да е клуб в следващите 3 години.

Легенда в Йоркшър

Купър пристигна в ЦСКА като свободен агент през септември 2024 г. 34-годишният централен защитник се разписа веднъж в 27 мача с червения екип.

Бранителят е легенда на настоящия тим на Илия Груев-младши - Лийдс. Той има 11 попадения в 284 двубоя за "белите" между 2014 и 2024 г.

Шотландецът записа 3 сезона във Висшата лига, остана на Еланд Роуд и след изпадането на Лийдс през 2023 г.

