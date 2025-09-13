„Тя хвърли киселина в лицето ми, крещях от болка“

Новото попълнение на Нюкасъл, Йоан Виса, пристигна от Брентфорд за 57,7 млн. евро и се готви за големия си дебют в Шампионската лига срещу Барселона. Пътят му до този момент обаче е белязан от ужасяваща лична драма.

През юли 2021 г., докато още играеше за Лориен, Виса стана жертва на нападение с киселина. Жена нахлу в дома му във Франция с намерение да отвлече детето му и изля течността върху лицето му. По-късно тя беше осъдена на 18 години затвор.

Тежки последствия

„Отворих вратата и нещо се разля по лицето ми. Крещях и не можех да дишам. Жена ми повика линейка и ми казаха веднага да застана под душа и да измия очите си. В болницата трябваше някой да ги промива всеки час. Ако не беше незабавната помощ, последствията щяха да са много по-тежки“, разказа футболистът в съда.

Травми

Травмите засягат и двете му очи, наложиха се операции и доживотно лечение с капки. Шест месеца по-късно той успява да възстанови зрението си, но психологическите белези остават:

Паникьосвам се при всеки шум. Не мога да спя сам, често поглеждам зад гърба си. Съпругата ми изпадна в депресия, а децата ми още са твърде малки, за да разберат какво се е случило.“

149 мача, 49 гола и 13 асистенции

Нападението забавя трансфера му в Брентфорд, но въпреки това Виса се превръща в един от лидерите на отбора – 49 гола и 13 асистенции в 149 мача. Раздялата обаче беше напрегната, тъй като самият играч настоя за преминаването си в Нюкасъл.

Днес, четири години след ужаса, Виса е на прага на най-голямото предизвикателство в кариерата си – сблъсъкът с Барселона в Шампионската лига.

