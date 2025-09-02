Най-скъпите трансфери в историята. Само Мбапе и Неймар са пред Исак

Ливърпул купи Александър Исак в края на трансферния прозорец за рекордните 150 милиона евро, включително бонуси. Шведът е един от тримата най-скъпи трансфери в историята на футбола.

Някои оправдаха високата си цена, други се провалиха.

* Неймар премина от Барселона в ПСЖ за 222 милиона още през 2017 г. и оттогава не е печелил „Златната топка“, на която толкова се надяваше да спечели, след като излезе от сянката на Лео Меси.

* Килиан Мбапе, дойде за 180 милиона и успя да се превърне едновременно в главна звезда и в главоболие за ПСЖ. През 2024 г. французинът изработи мега-договора си и напусна Реал Мадрид без пари. Сега той е лидер на мадридчани – сбъдната детска мечта.

Нормално ли е всичко това?

* Александър Исак най-накрая ще влезе в домакинската съблекалня на "Анфийлд". Това е рекордна сделка за Англия. И в топ 3 по стойност в историята, като се вземат предвид бонусите, точно пред Усман Дембеле (148 милиона от Борусия Дортумд в Барселона).

* Дембеле имаше труден старт в Барса, постоянно беше контузен, нарушаваше дисциплината, но възроди кариерата си с идването на Шави. С него той беше важен елемент от тактиката, през лятото на 2023 г. каталунците дори искаха да включат французина в списъка с капитаните, но Дембеле напусна ПСЖ за 50 милиона евро.

* Филипе Коутиньо (135 млн. от Ливърпул в Барселона) е един от най-големите трансферни провали в историята на Барса. Идеята беше той да замени Андрес Иниеста, но нито Ернесто Валверде, нито Роналд Куман успяха да го интегрират. Наемът в Байерн не помогна за възраждането на кариерата му. В Астън Вила понякога показваше класа. Сега завършва кариерата си в бразилския Вашко да Гама...

* Челси със сигурност са доволни от подписването с Моисей Кайседо от Брайтън - 134 милиона. Феновете на лондонския клуб го избраха за най-добрия играч от миналия сезон. Кайседо стана лидер във Висшата лига по връщане на топката (229). Еквадорецът е единственият играч в шампионата, който успя да си върне владението на топката над 200 пъти, спечели над 200 дуела и направи над 100 шпагата...

* Залогът на Атлетико с Жоао Феликс не се отплати (127 млн). Португалецът дойде на мястото на Гризман, но французинът, дори на възрастта си, беше много по-полезен. През 2025 г. португалецът вече не беше нужен на Челси или Милан и можеше да се завърне в родния Бенфика. Англичаните не бяха против, но Ал Насър се намеси. Феликс, който дойде в Челси за 52 милиона, си тръгна за почти наполовина по-малко.

Вирц е диамантът в трансферната колекция на Ливърпул

* ‎ Джуд Белингам (127 млн.) се вписа идеално в Мадрид. Той вкарва голове, подава, отнема топката – добър е навсякъде. Англичанинът притежава невероятен набор от качества: игрова интелигентност, атлетизъм и страхотна техника – това го прави уникален. През лятото Джуд претърпя операция на лявото рамо – играеше с дискомфорт в продължение на година и половина.

*‎ Флориан Вирц (125 млн.) е диамантът в трансферната колекция на Ливърпул. Плеймейкърът постигна невероятни резултати в Бундеслигата в две поредни години: общо 21 гола и 25 асистенции за Байер. Лудият талант все още свиква с новите условия.

* ‎ Енцо Фернандес е символ на мащабната покупка на Тод Боули. Той плати на Бенфика за него 121 милиона. През зимата на 2023 г. трансферът се превърна в рекорд в историята на английския футбол. От началото на сезона Енцо има два гола и една асистенции за Челси.

