bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Най-скъпите трансфери в историята. Само Мбапе и Неймар са пред Исак

Кои оправдаха парите и кои се провалиха?

Най-скъпите трансфери в историята. Само Мбапе и Неймар са пред Исак

Ливърпул купи Александър Исак в края на трансферния прозорец за рекордните 150 милиона евро, включително бонуси. Шведът е един от тримата най-скъпи трансфери в историята на футбола.

Някои оправдаха високата си цена, други се провалиха.

* Неймар премина от Барселона в ПСЖ за 222 милиона още през 2017 г. и оттогава не е печелил Златната топка“, на която толкова се надяваше да спечели, след като излезе от сянката на Лео Меси.

* Килиан Мбапе, дойде за 180 милиона и успя да се превърне едновременно в главна звезда и в главоболие за ПСЖ. През 2024 г. французинът изработи мега-договора си и напусна Реал Мадрид без пари. Сега той е лидер на мадридчани сбъдната детска мечта.

Нормално ли е всичко това?

* Александър Исак най-накрая ще влезе в домакинската съблекалня на "Анфийлд". Това е рекордна сделка за Англия. И в топ 3 по стойност в историята, като се вземат предвид бонусите, точно пред Усман Дембеле (148 милиона от Борусия Дортумд в Барселона).

Донарума се спасява при Пеп Гуардиола

* Дембеле имаше труден старт в Барса, постоянно беше контузен, нарушаваше дисциплината, но възроди кариерата си с идването на Шави. С него той беше важен елемент от тактиката, през лятото на 2023 г. каталунците дори искаха да включат французина в списъка с капитаните, но Дембеле напусна ПСЖ за 50 милиона евро.

* Филипе Коутиньо (135 млн. от Ливърпул в Барселона) е един от най-големите трансферни провали в историята на Барса. Идеята беше той да замени Андрес Иниеста, но нито Ернесто Валверде, нито Роналд Куман успяха да го интегрират. Наемът в Байерн не помогна за възраждането на кариерата му. В Астън Вила понякога показваше класа. Сега завършва кариерата си в бразилския Вашко да Гама...

* Челси със сигурност са доволни от подписването с Моисей Кайседо от Брайтън - 134 милиона. Феновете на лондонския клуб го избраха за най-добрия играч от миналия сезон. Кайседо стана лидер във Висшата лига по връщане на топката (229). Еквадорецът е единственият играч в шампионата, който успя да си върне владението на топката над 200 пъти, спечели над 200 дуела и направи над 100 шпагата...

Мохамед Салах е номер 1 в историята на Англия! (ВИДЕО)

Залогът на Атлетико с Жоао Феликс не се отплати (127 млн). Португалецът дойде на мястото на Гризман, но французинът, дори на възрастта си, беше много по-полезен. През 2025 г. португалецът вече не беше нужен на Челси или Милан и можеше да се завърне в родния Бенфика. Англичаните не бяха против, но Ал Насър се намеси. Феликс, който дойде в Челси за 52 милиона, си тръгна за почти наполовина по-малко.

Вирц е диамантът в трансферната колекция на Ливърпул

* ‎ Джуд Белингам (127 млн.) се вписа идеално в Мадрид. Той вкарва голове, подава, отнема топката добър е навсякъде. Англичанинът притежава невероятен набор от качества: игрова интелигентност, атлетизъм и страхотна техника това го прави уникален. През лятото Джуд претърпя операция на лявото рамо играеше с дискомфорт в продължение на година и половина.

*‎ Флориан Вирц (125 млн.) е диамантът в трансферната колекция на Ливърпул. Плеймейкърът постигна невероятни резултати в Бундеслигата в две поредни години: общо 21 гола и 25 асистенции за Байер. Лудият талант все още свиква с новите условия.

Енцо Фернандес е символ на мащабната покупка на Тод Боули. Той плати на Бенфика за него 121 милиона. През зимата на 2023 г. трансферът се превърна в рекорд в историята на английския футбол. От началото на сезона Енцо има два гола и една асистенции за Челси.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

Тагове:

пари англия челси ливърпул реал мадрид неймар трансфери висша лига килиан мбапе Александър Исак

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Разплака се в студиото и призна: 7 дни седях на дивана, исках да се самоубия

Разплака се в студиото и призна: 7 дни седях на дивана, исках да се самоубия
Милионерът, взел шапка от ръцете на дете, се извини (ВИДЕО)

Милионерът, взел шапка от ръцете на дете, се извини (ВИДЕО)
Григор Димитров се прибра в Хасково! (СНИМКИ)

Григор Димитров се прибра в Хасково! (СНИМКИ)
20 години по-късно: Казийски се завърна в България (ВИДЕО)

20 години по-късно: Казийски се завърна в България (ВИДЕО)
Илиан Илиев преди Испания: Можем да спечелим (ВИДЕО)

Илиан Илиев преди Испания: Можем да спечелим (ВИДЕО)

Последни новини

258 килограма болка и любов: Олимпийското чудо в Пекин

258 килограма болка и любов: Олимпийското чудо в Пекин
Разплака се в студиото и призна: 7 дни седях на дивана, исках да се самоубия

Разплака се в студиото и призна: 7 дни седях на дивана, исках да се самоубия
Милионерът, взел шапка от ръцете на дете, се извини (ВИДЕО)

Милионерът, взел шапка от ръцете на дете, се извини (ВИДЕО)
Тен Хаг нахлу в Топ 5 на най-кратките треньорски престои

Тен Хаг нахлу в Топ 5 на най-кратките треньорски престои
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV