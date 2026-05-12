Тотнъм изпусна ценна победа, герой стана грешник (ВИДЕО)

Тотнъм пропусна да направи огромна крачка към оцеляването си в английската Висша лига. "Шпорите" завършиха 1:1 с Лийдс у дома в среща от 36-ия кръг.

Лондончани поведоха в 50' чрез Матис Тел, но от герой френският нападател се превърна в грешник.

Снимка: Reuters

В 70' той ритна капитана на гостите Итън Ампаду в главата в наказателното поле, опитвайки да изчисти топката.

Доминик Калвърт-Люин превърна дузпата в 13-ото си попадение в първенството от началото на сезона. Повече имат петима - Виктор Гьокереш (14), Антоан Семеньо и Жоао Педро (15), Игор Тиаго (22) и Арлинг Холанд (26).

Снимка: Reuters

Последваха напрегнати минути за феновете на Тотнъм. Появата в игра на Уили Ньонто и Лукас Нмеча внесе импулс при Лийдс, като само отлично спасяване на стража Антонин Кински в 90+8' предотврати обрата.

В края на 13-те минути добавено време домакините имаха претенции за дузпа, която щеше да е първа за "шпорите" през настоящата кампания. Реферът Джаред Джилет обаче не посочи бялата точка, липсваше и сигнал от VAR стаичката за преглед на ситуацията.

Снимка: Reuters

На ръба

Така Тотнъм събра 38 точки на 17-ото място - 2 над намиращия се точно под чертата отбор на Уест Хем. Новакът Лийдс, който вече си осигури оцеляването, заема 14-ата позиция с 44 точки.

До края на сезона остават два кръга, в които Тотнъм гостува на Челси и приема Евертън, докато на Уест Хем предстоят визита на Нюкасъл и домакинство на Лийдс.

Най-интересното от Тотнъм - Лийдс