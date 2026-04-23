Илия Груев потвърди кошмарна новина

Преди полуфинала срещу Челси за ФА Къп

Най-добрият български футболист за 2025 г. - Илия Груев-младши, потвърди кошмарна новина. Полузащитникът на Лийдс ще пропусне остатъка от сезона.

Националът се контузи на тренировка и остана извън групата за двубоя с Борнемут от 34-ия кръг на английската Висша лига, завършил с драматично 2:2.

"Съжалявам, че трябва да пропусна мачовете до края на сезона, особено с толкова страхотен двубой пред нас в неделя (Лийдс гостува на Челси). Боли, че няма да бъда на терена с момчетата, но определено ще ги подкрепям отстрани"

"Време е да се фокусирам върху възстановяването си, ще се върна по-силен. И късмет на съотборниците ми, сигурен съм, че ще продължим невероятното си представяне до края на сезона.", написа Груев в социалната мрежа Instagram.

 
 
 
Лийдс е близо до целта

През настоящия сезон Груев има 26 мача във всички турнири, като записа 3 асистенции в общо 1519 минути игра.

Лийдс продължава битката си за оцеляване в елита. Йоркширци имат 40 точки - 9 повече от намиращия се точно под чертата Тотнъм, който обаче е с мач по-малко.

В 35-ия кръг тимът на Даниел Фарке може да постигне целта си при домакинството на последния Бърнли.

