Слот срещу Салах — войната започна!

Чувствам се така, сякаш ме хвърлиха под автобуса, изригна Египетския кра.

Слот срещу Салах — войната започва!

На "Анфийлд" се разрази буря, каквато феновете на Ливърпул не помнят от години. Мохамед Салах – когото феновете нарекоха Египетския крал, остана на пейката при равенството 3:3 с Лийдс на Илия Груев.

За шести път в рамките на седем седмици мърсисайдци инкасираха три или повече попадения... и пак останаха без победа.

Груев и Лийдс приближиха Слот към изхода на Анфийлд

Този път нервите на Салах не издържаха. "Чувствам се така, сякаш ме хвърлиха под автобуса. Връзката ми с треньора приключи. Не знам как се стигна дотук", каза той пред журналистите сред двубоя.

Кой е виновен?

"Направил съм толкова много за този клуб. Не приемам това отношение. Някой явно иска аз да поема цялата вина за проблемите."

Снимка: Reuters

Оказва се, че през лятото Салах е получил обещания, които не са били изпълнени. "Дълго време имах добри отношения с Арне Слот, но изведнъж всичко приключи. Не ми е ясно защо," сподели Мо.

"Изглежда сякаш някой не ме иска в този клуб. А аз обичам Ливърпул. Семейството ми го обича. Децата ми са свързани с този клуб. Болно ми е от това, което се случва."

Снимка: Reuters

Салах носи екипа на Ливърпул от юни 2017 г. На сметката си има 420 мача във всички турнири, 250 гола, две шампионски титли, Шампионската лига, ФА Къп, Купата на Лигата, Суперкупата на Европа и трофей от световното клубно първенство.

Колаж: thesun.co.uk

Изненада? Мароканец изпревари Салах за номер 1 в Африка
