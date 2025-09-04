bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Удар по Ямал. Гаджето го сменила със новата звезда на Реал Мадрид

Ще му повлияе ли това?

Удар по Ямал. Гаджето го сменила със новата звезда на Реал Мадрид

На футболния терен е ясно - за Ламин Ямал предстои мач срещу България, но какво ще прави той с... личния си живот?

Младата звезда наскоро обяви публично връзката си с аржентинската певица Ники Никол, но само 13 дни по-късно романсът им май приключи

При това по изключително болезнен начин. Спекулациите в Испания гласят, че 25-годишната музикална звезда е заменила младока от Барселона с такъв от... Реал Мадрид.

Франко

Слуховете гласят, че Франко Мастантуоно от Реал Мадрид е новата тръпка на Ники. 

Тя естествено не коментира, но прави впечатление, че не следи Ямал в социалните мрежи и двамата са изтрили общите си снимки

Мастантуоно е също на 18 - само с няколко дни по-малък от Ямал. Той пристигна в Реал през лятото от Ривър Плейт и се очаква да бъде следващата голяма аржентинска звезда във футбола. Оценен е на 45 млн. евро

Опит за известност

Според фенове на момчето, Ники Никол го използва единствено за... слава. По този начин тя се надява, че ще засили интереса към себе си и дори фенове смятат, че тя сама пуска слухове. 

Близки до Франко твърдят, че той има сериозна приятелка от няколко години. 

Надеждите днес са, че слуховете за тази връзка ще стигнат до Ямал и... ще го разконцентрират за мача срещу България

Срещата е първа от квалификациите за световното първенство в САЩ, Мексико и Канада през 2026 г. и ще започне в 21:45 ч. на националния стадион "Васил Левски". Европейските шампиони са фаворити в мача.

 
 
 
