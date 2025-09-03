Увековечиха Диого Жота с паметник

Диого Жота няма да бъде забравен! Изминаха два тежки месеца от смъртта на португалския национал. На базата на националния отбор на "мореплавателите" бе издигнат паметник в негова чест.

Вечна памет

Вчера 23-мата избраници на Роберто Мартинес, начело с Кристиано Роналдо, почетоха паметта на Жота, брат му Андре Силва и бившия национал и капитан на Порто - Жорхе Коща, който почина на 53-годишна възраст от инфаркт.

"Аз и целият национален отбор ще направим всичко възможно да държим Диого тук с нас, в нашия отбор. Благодаря ви, Жорхе и Диого! Завинаги в сърцата ни!", сподели Рубен Невеш, който увековечи най-добрия си приятел с татуировка на крака. Той също така ще носи №21, с който Жота досега играеше в националния отбор.

На церемонията по откриването на паметника присъства и жената на бившия футболист на Ливърпул - Руте, придружена от родителите му, на които им бе връчен специален медал.

"Два месеца без теб, Диого … Липсваш ни толкова, но винаги си в сърцата ни. Завинаги нашият №20", написаха феновете на Ливърпул.

Жота записа 49 мача за националния отбор на Португалия, като спечели на два пъти Лигата на нациите през 2019 и 2025 г. С екипа на Ливърпул най-големият му успех е спечелването на Висшата лига, като той даде старта на похода на футболистите на Арне Слот, вкарвайки първия гол за сезона срещу Ипсуич.

Той загина трагично на 3 юли заедно с брат си Андре в катастрофа в Северна Испания.