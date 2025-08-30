bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Винисиус и Реал не могат да се разберат вече една година. Какво не е наред?

Ще подпише ли нов договор?

Винисиус и Реал не могат да се разберат вече една година. Какво не е наред?

Винисиус Жуниор все още не е подновил договора си с Реал Мадрид, който изтича през 2027 г. А преговорите продължават вече повече от година. Крилото настоява, че иска да остане, но, сякаш споразумението е все още далеч.

Няма компромис по ключови детайли:

Бразилецът поиска фиксирани 20 милиона евро годишно нето + 10 милиона бонуси.

Реал Мадрид се съгласява на основна заплата и се опитва да намали огромните бонуси.

Представителите на Вини считат предложението за неподходящо“.

Снимка: Reuters

Има версия, че агентите на Винисиус искат да видят как ще протече сезонът с новия треньор Шаби Алонсо - и едва тогава ще решат.

Сагата около договора на Винисиус започна през лятото на 2024 г., веднага след финала на Шампионската лига. Крилото имаше фантастичен сезон: 35 гола в 39 мача, спечели Ла Лига, Шампионската лига и Суперкупата на Испания, и хеттрик на финала срещу Барселона. Той също така вкара гол на финала на Шампионската лига срещу Борусия през май, след което даде кратко интервю директно на терена: Надявам се президентът да гледа това сега. Искам да удължи договора ми с Мадрид завинаги!“

Иска да взима парите на Мбапе

Marca писа, че именно тогава Реал е започнал преговори за нов параф. По същото време се появиха и първите новини за гигантска оферта от Саудитска Арабия – 5-годишен договор за общо един милиард евро. Според AS, контакти с обкръжението на Винисиус са установени от Саудитския суверенен фонд (PIF), който е предложил на бразилеца да стане главна звезда на шампионата и посланик на световното първенство през 2034 г. и сам да избере произволен клуб в лигата.

Снимка: Reuters

През цялата есен на 2024 г. продължиха да преговарят за нов договор, а през зимата дори се появиха новини за предстоящо удължаване. Marca и AS гърмяха, че той ще остане поне до 2030 г. и страните обсъждали последните детайли. Анчелоти също беше оптимист: Знаем, че Винисиус иска да остане тук и че клубът иска да го задържи. Мисля, че всичко върви много добре.“

Изглеждаше, че всичко е решено. Но изведнъж ситуацията се промени

Какво иска Винисиус сега?

Паника в Реал Мадрид, какво се случва с Винисиус?

В началото на май The Athletic написа, че Реал и бразилецът не могат да се споразумеят за финансовите условия. Според изданието бразилската звезда иска 30 милиона евро (в момента печели малко над 10 милиона) годишно след данъци включително заплата и бонус при подписване. Клубът е готов да обсъди увеличение на заплатата, но не и бонус при подписване. Преговорите за удължаване, които започнаха през лятото на 2024 г., са в застой.

Снимка: Reuters

Флорентино Перес просто не разбира защо трябва да плаща допълнително, за да удължи договора на собствения си играч! Реал се страхува да не създаде опасен прецедент: ако даде подобни условия на един, това ще предизвика верижна реакция. Пример в Байерн - Алфонсо Дейвис получи бонус за подписване при удължаване, след това Сане и Упамекано поставиха същите условия на ръководството.

Килиан Мбапе не си говори с четирима в Реал Мадрид

Винисиус явно иска да печели като Килиан Мбапе. Французинът прибира 15 милиона евро след данъци, но е получил и бонус за подписване при преминаването си от ПСЖ, благодарение на който получава около 30-35 милиона годишно от Реал Мадрид (бонусът за подписване също се разделя на годините по договора).

Клубът, който му даде всичко

Мадрид ми даде всичко и искам да остана тук в продължение на много години. Водим разговори с клуба за нов договор и се надявам, че всички подробности ще бъдат уточнени в близко бъдеще“, каза Вини през пролетта.

Снимка: Reuters

Той играе за Реал Мадрид от 2018 г. и договорът му е бил удължаван само веднъж - през 2022 г., след като спечели Шампионската лига и Ла Лига. Тогава той отбеляза 22 гола през сезона, направи 20 асистенции, стана най-добрият млад играч на Шампионската лига и отбеляза победния гол на финала срещу Ливърпул. Клубът увеличи заплатата му от 3 на 10,5 милиона евро и удължи договора му до 2027 г.

Близкият до Реал журналист Рамон Алварес подчерта, че двете страни в момента общуват в атмосфера на максимално взаимно уважение, но играчът знае, че Мадрид няма да прекрачи червените линии по финансовия въпрос. Алварес очертава и причините, поради които бразилецът настоява за значително увеличение на заплатата:

Винисиус смята, че е допринесъл значително“ за успеха на клуба през последните години.

Настоява, че настоящата му заплата не отразява статута му на един от най-добрите в света.

Премина от млад талант до един от четиримата капитани на Мадрид.

Снимка: Reuters

Най-вероятно Вини ще остане в Реал Мадрид всички са заинтересовани от това. Вини вече е на 25 години (твърде рано е да се мести в Саудитска Арабия) и вече е постигнал много с клуба. Но е важно бразилецът да не прекалява с исканията си: Мадрид е готов да плати, но не е готов да загуби контрол над ситуацията.

Винисиус изнудва Реал Мадрид

Бразилия договор реал мадрид флорентино перес агенти бонуси саудитска арабия преговори винисиус параф

