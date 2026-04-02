bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Вижте какво откраднаха от Донарума в Босна и Херцеговина!

Домакините си взеха спомен от историческия мач

Reuters

Италия е в криза! За трети пореден път футболният тим пропуска световното първенство! 

"Скуадрата" може да има 4 титли от Мондиали, но не е играла на финалите от 2014 г. насам и този път причината е... Босна и Херцеговина. 

Балканският тим изживя една от най-щастливите си вечери, след като победи именития си съперник в плейофите след изпълнение на дузпи в Зеница. А един от най-тъжните след развоя бе вратарят на Италия Джанлуиджи Донарума. 

Той се оплака, че е станал жертва на... кражба. 

За спомен

По време на напрегнатото изпълнение на дузпи, двамата вратари Донарума и Никола Васили на Босна и Херцеговина се сдърпаха за кратко и се наложи съдията да се намеси. 

Оказа се, че стражът на домакините е отмъкнал, нарочно или не, листчето на италианския си колега, на което пише предпочитания ъгъл за изпълнение на дузпи на съперниците. 

В крайна сметка Донарума си получи списъка, но и той не му помогна. 

След мача пък ценния "документ" попадна в ръцете на децата, които гонят топките. Те със сигурност ще го пазят като ценен трофей от тази щастлива вечер. 

Триумфът на Босна и Херцеговина

За втори път в историята балканският тим ще участва на световно първенство! 

През 2014 г. отборът постигна победа над Иран и записа загуби от Нигерия и Аржентина. С този актив босненците не успяха да влязат в елиминациите. 

След мача по улиците на големите градове излязоха фенове, които празнуваха триумфа, а самите футболисти, водени от лидера си Един Джеко с контузено рамо, се качиха на балкона на Министерството на финансите в Сараево, за да приемат аплодисменти. Смята се, че на площада и по съседните улици са се събрали 100 000 фенове. 

 
Тагове:

Италия световно първенство босна и херцеговина дузпи бараж Джанлуиджи Донарума

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV