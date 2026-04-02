Вижте какво откраднаха от Донарума в Босна и Херцеговина!

Италия е в криза! За трети пореден път футболният тим пропуска световното първенство!

"Скуадрата" може да има 4 титли от Мондиали, но не е играла на финалите от 2014 г. насам и този път причината е... Босна и Херцеговина.

Балканският тим изживя една от най-щастливите си вечери, след като победи именития си съперник в плейофите след изпълнение на дузпи в Зеница. А един от най-тъжните след развоя бе вратарят на Италия Джанлуиджи Донарума.

Той се оплака, че е станал жертва на... кражба.

За спомен

По време на напрегнатото изпълнение на дузпи, двамата вратари Донарума и Никола Васили на Босна и Херцеговина се сдърпаха за кратко и се наложи съдията да се намеси.

Оказа се, че стражът на домакините е отмъкнал, нарочно или не, листчето на италианския си колега, на което пише предпочитания ъгъл за изпълнение на дузпи на съперниците.

В крайна сметка Донарума си получи списъка, но и той не му помогна.

Futebol e suas histórias.



O goleiro da Bósnia, Nikola Vasilj, roubou a cola de batedores de pênalti que a comissão da Itália havia dado a Donnarumma.



Inclusive, os dois foram flagrados discutindo antes da disputa por causa disso.



A foto da colinha de Donnarumma é de Tancredi… pic.twitter.com/F5Pu4XN25M — César Costa (@cesar21costa) April 1, 2026

След мача пък ценния "документ" попадна в ръцете на децата, които гонят топките. Те със сигурност ще го пазят като ценен трофей от тази щастлива вечер.

Триумфът на Босна и Херцеговина

За втори път в историята балканският тим ще участва на световно първенство!

През 2014 г. отборът постигна победа над Иран и записа загуби от Нигерия и Аржентина. С този актив босненците не успяха да влязат в елиминациите.

View this post on Instagram A post shared by Break Brothersclub (@breakbrothersclub)

След мача по улиците на големите градове излязоха фенове, които празнуваха триумфа, а самите футболисти, водени от лидера си Един Джеко с контузено рамо, се качиха на балкона на Министерството на финансите в Сараево, за да приемат аплодисменти. Смята се, че на площада и по съседните улици са се събрали 100 000 фенове.