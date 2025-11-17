Вуду магия отне световното първенство на Нигерия (ВИДЕО)

Обвинения за черна магия, потрошени седалки и обърнати врати и пейки – това беляза финала на плейофите за Световното първенство в Африка. Конго подряза крилете на съперниците си от Нигерия и изпари надеждите им за Мондиал 2026.

Конго продължава да мечтае за световното през 2026 г., след като сензационно елиминира Нигерия с 4:3 след дузпи. Редовното време завърши 1:1, а драмата достигна връхната си точка при наказателните удари, където вратарят Тимъти Фаюлу блесна със страхотно спасяване, а капитанът Чансел Мбемба донесе победата с решаващия си изстрел.

Нигерия ще пропусне второ поредно световно първенство, докато Конго ще се надява за първо класиране на Мондиал от 1974-а година насам.

Черната магия

Истинската сензация дойде след мача. Нигерийският треньор Ерик Шеле заяви, че от другия тим „правели черна магия“ по време на дузпите.

„По време на дузпите този от Конго правеше вуду магии. Това се случва всеки път! Не го ли видяхте? Той правеше жестове с бутилката си“, каза той, като се наложи да бъде отделен от щаба на Конго след края на мача.

Бойното поле след мача

Победителите и техният треньор Себастиен Дезабр бързо отхвърлиха обвиненията и обясниха, че „не е нищо сериозно“. Феновете им препуснаха през цялото игрище, за да празнуват пред своите фенове, които все още могат да се надяват на завръщане на световното първенство за първи път от 1974 г., когато страната носеше името Заир.

Нигерийските фенове приеха загубата много тежко – хвърляха димки, изкъртиха седалки и обърнаха врати и пейки. Терена се превърна в истинско бойно поле след неуспеха.

Сега Конго очаква финалния интерконтинентален плейоф през март, където ще се бори за последното място на световното.

