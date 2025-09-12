bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
"За кокаин дават 6 месеца, получих 2 години за сироп за кашлица"

Световен шампион се завръща след наказание

"За кокаин дават 6 месеца, получих 2 години за сироп за кашлица"

По-малко от месец остава до завръщането на Алехандро "Папу" Гомес в игра. 37-годишният световен шампион с Аржентина скоро ще изтърпи наказанието, наложено му заради допинг през есента на 2023 г.

Ветеранът даде интервю пред аржентинската новинарска агенция "Корта", в което за пореден път се обяви за невинен. Според Гомес, причината за положителната му проба е... сироп за кашлица.

"Първите месеци бяха трудни, защото не разбирах защо това ми се случва, в най-добрия момент на кариерата ми, след като спечелих световно първенство. Но животът понякога ти нанася такива удари и изненади. Поддържаше ме огънят да се питам: Защо трябва да ме отстранят така от футбола, когато не искам и не е моето време? Защо двама-трима в костюми и вратовръзки, които никога не са спортували, да решават кога да се оттегля?"

"Вземеш кокаин, пушнеш трева и ти дават 6 месеца. Аз отнесох 2 години за сиропа против кашлица на сина ми... Кой би го повярвал? Но, добре, изтърпях го и ето ме тук, боря се. Да, много ме беше яд, бях много гневен"

Футболът бил мъртъв за него

"В началото ми беше трудно да гледам футбол, изключвах телевизора. За мен футболът беше мъртъв. Изолирах се и започнах да работя с психолог, защото бях в порочен кръг, от който не можех да изляза"

Кариерата на Гомес премина през Арсенал де Саранди и Сан Лоренсо в родината му, италианските Катания, Аталанта и Монца, украинския Металист Харков и испанския Севиля. В момента е част от Падова в италианската Серия "Б", като подписа 2-годишен договор през юли.

"Бях изненадан от много хора, които изчезнаха. Не ги обвинявам, защото всеки прави каквото може и реагира според възможностите си. Имаше и други, които ме изненадаха приятно.", коментира още Папу, който направи име в Европа с екипа на Аталанта.

