Заби племенницата си, а и страхотен гол от 30 метра (ВИДЕО)

Хълк! Но не онзи зеления от екрана, а онзи от... зеления терен. 

Бразилският футболист е на 39 години, играе за Атлетико Минейро и... все още има хляб в него. 

Въпреки че в последните години той изгряваше по-често в "жълтата преса", тъй като се ожени за племенницата на бившата си съпруга, той продължава да играе и в последния си мач - срещу Вашку да Гама заби доста впечатляващ гол. 

Попадението

Хълк доби популярност, играейки в Порто, Зенит Санкт Петербург и националния отбор на Бразилия. 

По европейските терени той се славеше с топовен шут и солидна физика, които поддържа и до днес. 

Именно силният му ляв крак прати топката във врата на съперника за 2:0 от пряк свободен удар, изпълнен от повече от 30 метра

Атлетико Минейро победи с 5:0, като това бе 21-ви гол в 61 мача за Хълк през сезона. 

Личният живот

Футболистът има 4 деца. Три от тях са от първата му съпруга Иран Анджело. 

През 2022 г. се роди Зая - дъщеря му, родена от... племенницата на бившата му жена

Скандалната "замяна" стана през 2019 г., когато медиите гръмнаха с новината, че Хълк е оставил съпругата си и вече е с нейната племенница. 

Двамата се венчаха през 2025 г., а преди това сключиха граждански брак. 

Хълк я смени с племенницата й, тя си хвана по-млад с 28 г.

