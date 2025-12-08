Заби племенницата си, а и страхотен гол от 30 метра (ВИДЕО)

Хълк! Но не онзи зеления от екрана, а онзи от... зеления терен.

Бразилският футболист е на 39 години, играе за Атлетико Минейро и... все още има хляб в него.

Въпреки че в последните години той изгряваше по-често в "жълтата преса", тъй като се ожени за племенницата на бившата си съпруга, той продължава да играе и в последния си мач - срещу Вашку да Гама заби доста впечатляващ гол.

Попадението

Хълк доби популярност, играейки в Порто, Зенит Санкт Петербург и националния отбор на Бразилия.

По европейските терени той се славеше с топовен шут и солидна физика, които поддържа и до днес.

| 39-YEAR-OLD HULK SCORES A POTENTIAL PUSKAS AWARD WINNING GOAL !!!!!!!! pic.twitter.com/QT4tPHfFc0 — CentreGoals. (@centregoals) December 7, 2025

Именно силният му ляв крак прати топката във врата на съперника за 2:0 от пряк свободен удар, изпълнен от повече от 30 метра!

Атлетико Минейро победи с 5:0, като това бе 21-ви гол в 61 мача за Хълк през сезона.

Личният живот

Футболистът има 4 деца. Три от тях са от първата му съпруга Иран Анджело.

През 2022 г. се роди Зая - дъщеря му, родена от... племенницата на бившата му жена!

Скандалната "замяна" стана през 2019 г., когато медиите гръмнаха с новината, че Хълк е оставил съпругата си и вече е с нейната племенница.

Двамата се венчаха през 2025 г., а преди това сключиха граждански брак.

