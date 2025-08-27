Затвор и отстраняване от футбола грозят Самуел Ето'о

Бившата звезда на Барселона и настоящ президент на Камерунската футболна федерация Самуел Ето'о е изправен пред тежки санкции, а ФИФА и Африканската футболна конфедерация (CAF) вече са поискали временното му отстраняване от поста.

Основните обвинения на опозицията във федерацията срещу Ето'о и неговото ръководство са за:

- Данъчни измами в Испания (до 22 месеца затвор).

- Корупция и евентуално уреждане на мачове.

- Конфликт на интереси с букмейкърската компания 1xBet.

- Присвояване на 1,5 милиона долара от приятелски мачове (Камерун-Мексико, Камерун-Русия, Камерун-Корея).

- Произволно отстраняване за 10 години на член на Изпълнителния комитет на опозицията Гуибай Гатама.

- Изборна манипулация.

Коментарът на опозицията

"Това не е атака срещу Самуел Ето’о като футболист. Неговата кариера е недосегаема. Но управлението на камерунския футбол трябва да бъде изчистено и да служи на играчите и народа.", заяви адвокатът Еманюел Нсахлай, който представлява опозицията във федерацията.

Снимка: kigalitoday.com

Легендата

Ето'о е считан за най-великия камерунски футболист на всички времена, като в кариерата си носи екипа на отбори като Барселона, Челси и Интер и е голмайстор на всички времена на страната си.

