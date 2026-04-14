Зет и титуляр: Футболист чака бебе от дъщерята на треньора

Звездата на Шефилд Юнайтед Оливър Арбластър ще става баща. А майката е дъщеря на мениджъра му Крис Уайлдър.

Марта Елизабет Уайлдър сподели вълнуваща новина в Instagram в неделя вечерта. Постът й съдържа снимки, на които гордо показва растящото си коремче, кадри от видеозона и селфита с 22-годишния халф.

Придружаващият надпис е лаконичен - +1 заедно с бяло сърце. Това предизвика изблик на трогателни коментари.

Не е ясно от колко време двамата са заедно, а мениджърът на Блейдс Уайлдър все още не е коментирал публично връзката. Съотборниците на Оливър - Феми Серики и Луи Марш, поздравиха двойката, а майката на Арбластър разкри пола на внучето си. "Той ще бъде най-обичаното прекрасно момче - нямам търпение да бъда неговата бавачка."

Обещаващ талант

Арбластер е един от най-обещаващите млади играчи на Шефилд Юнайтед. Той премина през академията на клуба и дебютира във Висшата лига през сезон 2023/24. През въпросния сезон играе основна роля и записва 18 мача.

Настоящата му кампания започна тромаво поради възстановяване от травма на предната кръстна връзка. Той влиза предимно като резерва.

Мениджърът Уайлдър е легенда на Шефилд Юнайтед, след като изведе клуба до Висшата лига от трета дивизия. Той обаче няма да повтори подвига тази година, като "остриетата" са 17-ти във втора дивизия, на 14 точки от местата за плейофите.