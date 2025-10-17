"Жена ми подстригваше Дел Пиеро. Когато тя почина, всичко се разпадна"

„Нещастията се случват на всички, не само на мен. Но истинската сила е да се изправиш след тях и да продължиш. Това научих по най-трудния начин“, казва Морено Торичели, с тих глас, който носи тежестта на целия му живот.

От дърводелец до шампион

„Бях на 22 години и играех аматьорски футбол. Сутрин работех в мебелна фабрика, а вечер тренирах. Когато Ювентус ме извика, беше като чудо. Трапатони ми даде шанс, който никой друг не би дал – и за мен това беше всичко“, спомня си той.

„В съблекалнята бях сред легенди. Баджо, на шега, ме нарече Джепето. Трапатони ме нарече "легнаме" – дърводелеца. Но това беше любов, уважение към труда и към човека, който съм“, добавя Торичели. Носил е екипите на Каратезе, Ювентус, Фиорентина, Еспаньол и Арецо.

За Дел Пиеро той казва: „С Алекс прекарвахме много време заедно. Той често идваше у дома, а Барбара го подстригваше. Смеехме се толкова много – това са спомени, които винаги ще ме топлят.“

Загубата, която променя всичко

„Барбара беше отнета от нас на 40 години. Левкемията я погълна. Най-трудното беше да го обясня на децата – на 15, 11 и 10 години. Плаках много, но винаги сам. Пред тях трябваше да бъда силен“, споделя Торичели.

„Преструвах се, че всичко е наред. Десет месеца живях с болката в себе си. Плаках сам, у дома или в болницата, за да не виждат слабостта ми. Едва в последните дни успях да ѝ кажа колко тежка е истината“, казва той с глас, препълнен с тъга.

Животът след Барбара

„След нейната смърт отказах няколко оферти за треньорски позиции. Имаше голяма оферта от Кротоне в Серия "Б", но как бих могъл да приема? Загубата на майка им вече беше удар за децата ми. Не можех да ги оставя“, обяснява бившият национал на Италия.

„Сега се върнах към това, което обичах като момче – дърводелството. Помагам на местен занаятчия и строя планинското пасище.“

За децата си добавя: „Ариана, Алесио и Аврора имат своята майка в сърцето си завинаги, но Лусия (бел. ред. - новата жена в живота му) е светлина за нас, тя ни помогна да дишаме отново.

Животът може да ти отнеме всичко, но никой не може да ти отнеме силата да обичаш отново“, казва Торичели, като в гласа му се чува едновременно болка и мир.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK