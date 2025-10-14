Как една футболна легенда се изправи срещу най-тежкия мач в живота си?

„Намерих ги да плачат, а аз трябваше да бъда силният“

Себастиано Нела – име, което някога озаряваше трибуните на „Олимпико“, днес звучи не като легенда на Рома, а като човек, преминал през най-тежките изпитания, които животът може да поднесе.

Той беше воин на терена – 396 мача с един и същи екип, шампион на Италия, любимец на феновете. Но истинската битка дойде след като прожекторите угаснаха. Диагнозата – рак на дебелото черво – го изправи срещу съперник, който не се побеждава с техника или скорост.

"Прекарвах часове в тоалетната, свит от болка след химиотерапията"

„Като футболист живеех от мач на мач“, спомня си Нела. „И реших да се боря със същата дисциплина – ден след ден. Понякога прекарвах часове в тоалетната, свит от болка след химиотерапията, и си поставях малки цели: днес ще издържа пет часа, утре – четири, после три... И някак успях.“

Но най-тежкото не беше болката в тялото. Една нощ той се прибрал и видял съпругата и дъщеря си да плачат тихо в ъгъла. Тогава разбрал, че болестта не разяжда само тялото – тя прояжда душите на близките ти.

„Казах им: "Стига, моля ви. Аз имам нужда от вашата сила, не от сълзите ви." Но вътрешно самият аз се разпадах.“

"Семейство, унищожено от тумори"

Загубите му са много – баща, брат, сестра... всички отнесени от една и съща безмилостна болест. Другата му сестра се бори с нея вече 14 години. „Понякога си мисля, че нашето семейство просто не заслужаваше такава участ. Ние сме семейство, унищожено от тумори“, признава той тихо.

И въпреки това – в очите му няма гняв, само дълбока човечност и кротка благодарност за всеки нов ден.

„Ракът ми отне много, но ме научи да виждам живота по различен начин. Научих се, че силата не е в мускулите, а в това да продължиш да обичаш, дори когато боли.“

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK